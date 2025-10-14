ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Макрон смята, че заплахата от "Хамас" остава и сле...

Кристалина Георгиева: Държавите нямат регулация за справяне с предизвикателствата на изкуствения интелект

КРИСТАЛИНА ГЕОРГИЕВА

Държавите по света изпитват липса на регулаторна и етична база, за да се справят с бързото навлизане на изкуствения интелект, заяви снощи председателят на МВФ Кристалина Георгиева, цитирана от Ройтерс и БТА.

Тя призова организациите на гражданското общество да "бият тревога".

Георгиева заяви, че бързо развиващата се технологична революция, отприщена от изкуствения интелект, е доминирана от развитите икономики, сред които САЩ държат лъвския пай. Това отваря нарастваща пропаст с развиващите се страни, на които ще им бъде трудно да ги настигнат.

Най-големият недостатък е в регулациите и етичните стандарти, каза ръководителката на Фонда пред организации на гражданското общество по време на годишните срещи на МВФ и Световната банка във Вашингтон.

КРИСТАЛИНА ГЕОРГИЕВА

