60% ръст на чуждестранните инвестиции в Турция за 8 месеца

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В периода януари-август 2025 г. Турция е привлякла общо 10,6 милиарда долара преки чуждестранни инвестиции, отчитайки ръст от 58 процента спрямо същия период на миналата година, съобщи Анадолската агенция, позовавайки се на данни от Международната асоциация на инвеститорите, пише БТА.

Нидерландия е страната, която е инвестирала най-много в Турция в този период, като е вложила над 2,5 милиарда долара, а след нея се нареждат Казахстан и Люксембург с по 1,1 милиарда долара преки инвестиции, сочат данните на Асоциацията.

Секторите с най-големи инвестиции през първите осем месеца на годината са сектор „търговия на едро и дребно" (2,5 милиарда долара), сектор „информация и комуникации" (1,2 милиарда долара) и сектор „производство на храни" (1,2 милиарда долара), сочат още данните.