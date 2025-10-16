BYD пусна хибрид с пробег 2000 км и цена от 9640 евро в Китай

BYD официално представи преработения Seal 05 DMi с увеличен пробег на чисто електрическо задвижване от 55 км на 128 км. Семейната кола е пълен пробег от 2000 км, като същевременно запазва същата цена от 9640 евро за пазара в Китай.

Plug-in хибридната система се състои от 1,5-литров атмосферен бензинов двигател и електромотор, разположен отпред. Двигателят има максимална мощност от 99 к.с. и въртящ момент от 126 Nm, докато електромоторът генерира 161 к.с. и 210 Nm, осигурявайки време за ускорение от 0 до 100 км/ч за 7,9 секунди. Батерийният пакет Blade с капацитет 15,87 kWh удължава електрическия пробег, като общият стига невероятните 2000 км.

Кокпитът е оборудван с трилъчев волан, 8,8-инчов LCD инструментален панел и 10,1-инчов екран за централен контрол, захранван от интелигентната система за управление на кокпита DiLink на BYD. Новият автомобил е заменил кристалния скоростен лост с електронен, оставяйки повече място на централната конзола. Други конфигурации включват ръчно регулируеми предни седалки, аудио система с 6 високоговорителя, дистанционно управление на автомобила чрез мобилен телефон, шест въздушни възглавници, багажник с обем 508 литра и круиз контрол.

Тази оферта е доказателство за ожесточената ценова война, която се води в Китай. За съжаление, няма да видим тези цени в Европа.