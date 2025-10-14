Китай е отворен за преговори въпреки търговската война със САЩ

Пекин потвърди днес намерението си да води търговския си спор със САЩ, като в същото време оставя възможност за преговори, предаде ДПА, позовавайки се на изявление на министерството на търговията на Китай.

Китайското ведомство обяви, че страната ще запази позицията си в "търговската война" и е готова да я доведе докрай, ако се стигне до конфронтация. Подчертава се обаче, че Пекин е склонен да води преговори със САЩ.

Изявлението бе направено, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че от 1 ноември Вашингтон ще увеличи до 100 процента размера на митническите налози спрямо Китай и ще въведе мерки за експортен контрол върху технологичните продукти, съобщи БТА.

По-рано Пекин обяви, че затяга контрола върху износа на редкоземни елементи, като разшири обхвата на ограниченията върху технологиите за обработка и заяви намерението си да ограничи експорта за чуждестранни потребители в областта на отбраната и полупроводниците.

Министерството засяга и темата за отложен телефонен разговор между правителствени служители на двете държави.

Търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър заяви пред "Фокс Нюз" в неделя, че Китай не е информирал американската администрация предварително за новите износни ограничения и е отложил поискания телефонен разговор.

Пекин отговори, че е информирал Вашингтон чрез двустранния механизъм за диалог относно износния контрол, добавяйки, че мерките са законни, не представляват износна забрана, и заявленията за експорт, които отговарят на изискванията на азиатската държава, ще бъдат одобрявани. Компаниите обаче отчитат, че сложните процедури могат да отнемат седмици или месеци без гаранция за одобрение.

Китай посочи, че САЩ не могат едновременно да искат преговори и да заплашват с нови ограничения, и призова Вашингтон да коригира позициите си, които Пекин определи като "грешни практики" при разглеждането на търговски въпроси.