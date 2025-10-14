Китай с 67,7% дял от световния пазар на електромобили за периода януари-септември

Делът на Китай на световния пазар на електромобили е бил 67,6% за месеците от януари до август, като само за август е останал на високо ниво от 68,7%, показват актуални данни на Китайската асоциация за пътнически автомобили (CPCA), съобщава КМГ.

За същия период Китай е държал 64,3% дял от световния пазар на чисто електрическите превозни средства, приблизително непроменен от 2024 г. Делът на страната на световния пазар на плъгин хибридите е достигнал 75,7%, което подчертава изключителното представяне на китайските производители в този сегмент.

Износът на електромобили от Китай също е достигнал рекордни нива през първите три тримесечия. От януари до септември страната е изнесла 1,32 милиона електромобила от местни марки, което е със 125% повече на годишна база, и 38,9% от целия износ на всички китайски марки превозни средства.

През септември електромобилите са били 40,1% от общия износ на превозни средства, което е с 15 процентни пункта повече отколкото през същия период на миналата година.

От асоциацията посочиха също, че проникването на електромобилите в Китай продължава да се разширява. През септември те са били 57,8% от продажби на дребно на леки превозни средства, което е с 5 процентни пункта повече на годишна база.