Във Варна бе реализирана съвместна хуманитарна инициатива: международната строително-инвестиционна корпорация KУБ, заедно с обществената организация „Ми разом“, чрез доброволците на Българския червен кръст (БЧК), предадоха помощ на семейства, попаднали в зоната на бедствието.

Дарението беше изпратено в една от най-засегнатите общини — Царево, където бе прието от местното подразделение на БЧК. Служителите на организацията имат отговорността да разпределят помощта между жители, чиито домове са пострадали най-силно. По думите на екипа на БЧК в Царево, в много домове водата е унищожила практически всичко.

KУБ Корпорация, с активното участие на своите служители, закупи голяма партида хуманитарна помощ, която вече бе изпратена към пострадалите — по-конкретно одеяла, хавлии, топли дрехи и домакински принадлежности. Допълнително компанията уведоми общинските власти за готовността си да предостави инженерни екипи и техника за разчистване, когато обстановката го позволи.

„Като строителен предприемач, KУБ носи отговорност за благополучието на градовете и общностите и ще направим всичко по силите си, за да помогнем на хората да преживеят бедствието и да бъдат отстранени последиците му“, заяви представителят на KУБ Росен Ников.

Организация „Ми разом“ отчита високата ангажираност на жителите на Варна: хората ежедневно носеха дрехи и храни, помагаха за опаковането на комплектите и работеха на телефоните.

„Украинската общност знае какво е да се окажеш в кризисна ситуация и да загубиш увереност в утрешния ден. Но този опит ни даде сила и показа колко много може да се постигне благодарение на взаимната подкрепа. Да помогнем на България, която приюти хиляди украинци, а сега страда от стихията, за нас е естествено“, сподели представителят на „Ми разом“ Кристина Виер.