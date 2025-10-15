Тренд: смени сам батерията на електрическата кола

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дава се нов живот на стари електромобили на ниска цена, но няма гаранция

Сред шофьорите на електрически автомобили се заражда нова тенденция: замяна на остарелите батерии с по-нови и по-ефективни в неофициални сервизи или сам с помощта на приятели през уикенда в домашния гараж. Този паралелен пазар в момента се разраства бързо по целия свят и повдига редица въпроси, особено по отношение на регулациите и проблемите с безопасността.

Остаряването на електрическите автомобили от първите поколения тласка все повече потребители да търсят икономични алтернативи на неумолимия спад в автономността – силно белязан от първите поколения химически продукти.

“Домашната”, или “Направи си сам”, подмяна на излезли от употреба батерии прераства в истинска мания и в мрежата

е пълно с клипове и съвети как да се смени цял батериен пакет в домашния гараж

през уикенда.

Поради това много фирми се втурнаха в тази ниша на пазара на резервни части и предлагат пълни пакети, които често са с двойно по-голям капацитет в сравнение с оригинала, тъй като междувременно технологиите са се развили.

Това всъщност са истински комплекти за подмяна, които включват не само батерията, но и кабелите, CAN шината, инструментите за флашване (добавяне на нов софтуерен слой) на BMS (Battery Management System), както и подсилени крепежни елементи.

Така изглежда комплект за смяна.

Така хората с технически умения, но дори и обикновени ентусиасти, все по-често се впускат в тази на пръв поглед сложната операция. Те са мотивирани както от потенциалното увеличение на пробега, така и от по-конкурентните цени на тези комплекти в сравнение със стандартната подмяна от производителя.

Мрежата е пълна с видео уроци за смяна на батерии на Nissan Leaf и BMW i3. Процесът на подмяна обаче остава сложен – говорим за 400-волтови системи, доставящи няколкостотин ампера. Някои обаче твърдят, че с правилна подготовка

подмяната е по силите на много шофьори

Ако интервенцията изглежда доста лесна, това е така, защото предлаганите комплекти са представени като решения plug and play, предназначени да се интегрират перфектно в оригиналната архитектура на електромобилите. В много случаи батериите са монтирани под пода, както е при Leaf, което опростява подмяната.

Пакет от 50 kWh, предназначен за Nissan Leaf и оборудван с CATL клетки от последно поколение, които удвояват капацитета и следователно автономността, струва около 5000 евро. Изчислението се прави бързо, тъй като на пазара на употребявани автомобили цената на Leaf от първо поколение е много достъпна - често за още 5000 евро.

Батериите се транспортират в твърди защитни кутии,

но доставката им повдига някои въпроси относно стандартите за безопасност

на големите литиеви батерии. Вече е имало няколко случая на пожар.

Основното предимство на този подход е удължаването на живота на колата на по-ниска цена. Има обаче и много подводни камъни. Започвайки с гаранцията, която е много различна от тази, предлагана от производителя, дори в случай на замяна. Докато автомобилните компании обикновено предлагат минимум 6 или 7 години и 160 000 км покритие на пакета, гаранцията за тези резервни батерии е само две години и 80 000 км и не е прехвърляема. В случай на препродажба на превозното средство новият купувач губи гаранцията.

В някои случай може да се сменят само част от клетките на батерията.

Още по-деликатен е въпросът за отговорността в случай на злополука или пожар. Дори новите батерии да отговарят на оригиналните спецификации по отношение на тегло или монтаж,

произходът им от трета страна може да прехвърли отговорността директно върху собственика,

ако модификацията бъде открита по време на експертна оценка.

Друг параметър, който трябва да се вземе предвид, е теглото на тези нови батерии, което често е по-голямо и може да има нежелани ефекти върху управлението на пътя или спирането, както е отбелязано от много потребители с модифицирани електрически автомобили в САЩ.

Все пак тази мода не е широко разпространена и засяга само нишова група потребители. Но въпреки това тенденцията се разраства доста бързо, особено на пазара на употребявани автомобили, където електрическите коли стават все по-достъпни. Сигурно е, че търсенето ще нарасне, което несъмнено ще накара както публичните власти, така и застрахователите да прояват особен интерес.

В България Nissan Leaf с нов комплект може да излезе и под 25 000 лева!

В България все още не са много случаите на “самостоятелна” подмяна на старата батерия с нова на електрически автомобил, но се срещат предложения от неоторизирани сервизи, които са готови да направят тази услуга. Един от тях е в Казанлък.

От този сервиз уверяват, че извършват смяна на батерия на Nissan Leaf, всички версии (24/30/40/62 kWh). Също така предлагат диагностика и намиране на батерии, в това число и употребявани, с проверка на тяхното състояние.

Нова батерия от 40 kWh за Nissan Leaf струва приблизително 16 000 лв., като тази цена включва самата батерия (нова CATL литиева), професионален монтаж и гаранция от 2 години или 50 000 км.

В момента масово Nissan Leaf на по 11-13 години се продават у нас за 7-10 хиляди лева, и то с работещи батерии. Така цената на такъв Nissan Leaf, но с чисто нова батерия може да излезе в рамките на 23-25 хиляди лева.

Nissan Leaf от първо поколение, но с нова по-мощна батерия може да излезе максимум 25 000 лв.

Често обаче хората, които предприемат хода да си вземат електрически автомобил с ъпгрейд с по-мощна батерия, търсят употребявана батерия, която е все още с голям капацитет.

Например батерия от 40 kWh с 93% от оригиналния капацитет се предлага в обяви в интернет между 8 и 11 хиляди лева. Трудът, демонтажът на старата батерия, монтажът и евентуални модификации на софтуера и електрониката

могат да добавят още 2000-3000 лева към цената

в зависимост от сложността, съответните части и необходимите допълнения.

Проверка и настройка, евентуално адаптиране на охладителната система, монтаж на интерфейси и рекалибрация също може да са необходими.

Така ориентировъчната цена за ъпгрейд от 24 на 40 kWh в сервиз в България с малко употребявана батерия ще е малко над 10 000 лева. В този случай парите за такъв Nissan Leaf може да паднат под 20 000 лева. Ако имате куража и уменията да смените сам батерията, цената на такава кола може да стане още по-ниска.

Колко струва при дилърите

Батериите на електрическите автомобили си остават най-скъпата и определяща част за крайната цена.

Например батерията от 75 kWh на Tesla Model Y Performance, произведена в Германия, струва повече от 11 250 евро, а това не е чак толкова много за автомобил, който струва около 60 000 евро.

В случая с 87 kWh батерия на Renault Scenic, произведена във Франция, цената е над 13 000 евро. При Ford F1-50 Lighting с батерия от 131 kWh отиваме към 16 000 евро.

Но тези суми се умножават по две или дори по три,

когато става въпрос за смяна на батерията в официален сервиз.

Батерия от 87 kWh на Renault Scenic E-Tech във версията Long Range струва колосалните 25 000 евро във Франция.

Батерия от 87 kWh на ScenicE-Tech във версията Long Range струва колосалните 25 000 евро във Франция. Батерията от 60 kWh излиза 3000 евро по-малко. Но все още е с 5000 евро повече, отколкото в Megane E-Tech, който използва абсолютно същата. при по-малкия градски електрически Renault 5 electric батерия от 52 kWh е на цена 14 400 евро.

Въпреки че това са цени за френския пазар, те не се различават много от тези в другия страни от ЕС. И това е, без да броим труда и други части, които могат да бъдат задължителни за смяна в този процес.

Френската марка не е единствената с толкова високи цени. Смяната на батерията на Hyundai Ioniq 5 с батерия от малко над 80 kWh може да струва повече от 33 000 евро. Това е цената, която клиент е цитирал в Канада - страна с ДДС само от 5%.

Някои потребители на BMW са забелязали оферти за смяна на батерията на i3 извън гаранцията за 17 000 евро.

Повечето производители предлагат осем години и 160 000 км за батериите си.

Гаранцията обаче се прилага обикновено при едно условие:

когато полезният капацитет падне под 70% през този период. При батерия от 100 kWh оставането на 70 kWh все още може да е приемливо. Но при кола с батерия от 50 kWh, която гарантира малко над 300 км автономия, това означава да останете само на 35 kWh. И в този случай пробегът ще стане неприемлив.