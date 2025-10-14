"Гугъл" инвестира в Индия 15 милиарда долара в мощности за изкуствен интелект

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският технологичен концерн "Гугъл" (Google) обяви днес, че ще изгради в индийския щат Андхра Прадеш най-големия си център за данни и хъб за изкуствен интелект (ИИ) извън САЩ и обеща да инвестира 15 милиарда долара за пет години в най-населената страна в света, предадоха Франс прес и Ройтерс.

"Това е най-големият хъб за изкуствен интелект, който ще изградим извън САЩ", заяви пред журналисти Томас Куриан, главен изпълнителен директор на платформата "Гугъл Клауд" (Google Cloud), като уточни, че плановете на компанията "представляват капиталова инвестиция от 15 милиарда долара през следващите пет години".

"Тази инфраструктура потвърждава амбициите и плановете на Индия в областта на ИИ", заяви Ашвини Ваишнав, министър на електрониката и информационните технологии на страната.

Кампусът на центъра за данни с мощност 1 гигават, който ще бъде построен от подразделението на "Алфабет" (Alphabet Inc.), ще бъде разположен в пристанищния град Висакхапатнам, посочва Ройтерс, цитиран от БТА.

През последните месеци Индия, чийто пазар е най-голям по население в света, привлече няколко големи компании в сектора.

Около 900 милиона индийци от общо 1,5 милиарда души използват редовно интернет, било за лични нужди, или професионални цели, сочат най-новите оценки на сектора.

Миналата седмица американският стартъп за изкуствен интелект "Антропик" (Anthropic) обяви предстоящо откриване на свой офис в страната, която е водещ потребител по използване на чатбота "Клод" (Claude).

"Индия се налага като естествен избор заради огромния си технически талант и желанието на правителството да гарантира, че ИИ е от полза за цялото общество", заяви главният изпълнителен директор на компанията Дарио Амодей.

Един от основните конкуренти на "Антропик" - "ОупънЕйАй" (OpenAI), също е проявил интерес към индийския пазар и планира да открие свое представителство в страната до края на годината, допълва АФП.

Стартъпът за изкуствен интелект "Перплексити" (Perplexity) също подписа партньорство с индийския телекомуникационен оператор "Еъртел" (Airtel).

"Майкрософт" (Microsoft) и "Амазон" (Amazon) вече са инвестирали милиарди в изграждането на центрове за данни в Индия, ключов пазар с близо милиард потребители с достъп до интернет, припомня Ройтерс.