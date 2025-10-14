Микро и малките предприятия са сърцето на българската икономика – те създават работни места, вдъхват живот на местните общности и движат иновациите напред. Въпреки това, именно тези компании често се сблъскват с най-големите предизвикателства – от достъпа до финансиране, до нуждата от доверен партньор, който да им даде правилните решения.

В интервю за „24 часа“ Златимир Белчинов, директор „Микро и малки предприятия“ в Общинска банка, разказва защо банката вярва в предприемачите, какво я отличава от останалите институции и защо личният подход е ключът към успешния бизнес.

- Г-н Белчинов, защо именно микро и малките предприятия са сред приоритетите на Общинска банка?

- Микро и малките фирми са двигател на много местни общности – те създават работни места, предлагат нови услуги и често са първите, които откликват на нуждите на хората около тях. В същото време именно тези предприятия се нуждаят от повече внимание и разбиране, защото често работят с ограничени ресурси. В Общинска банка вярваме, че всеки клиент заслужава време и индивидуален подход – независимо дали става дума за голяма компания или за малък семеен бизнес. Ние имаме експертизата и ресурсите да се вслушаме в идеята на всеки предприемач и да предложим най-подходящото решение за неговия бизнес.

- Какво могат да очакват предприемачите, когато се обърнат към Общинска банка за финансиране на своя бизнес?

- Когато предприемач дойде при нас, той не получава стандартен пакет, който трябва да пасне на всички. Нашите екипи отделят време да вникнат в спецификата на бизнеса – независимо дали става дума за малък магазин, занаятчийска работилница или фирма с няколко десетки служители. Силата ни е, че имаме ресурсите и експертизата да предложим комбинация от продукти – финансиране, разплащателни услуги, гаранции – така че клиентът да има пълна подкрепа на едно място. Най-важното е, че не гледаме само на цифрите, а на цялата картина – на идеята и на човека зад нея.

- Какви продукти и услуги предлагате специално за микро и малките предприятия?

- Ние предлагаме цялостни решения – от бизнес сметки и разплащателни услуги до финансиране, кредити за оборотни средства и инвестиции, овърдрафти, банкови гаранции. Имаме и решения за стартиращ бизнес, за земеделски производители и за компании, които работят по европейски програми. Знаем, че често най-важното за предприемачите е да могат бързо и лесно да се свържат с правилния човек, затова на нашия сайт сме посочили директен телефон за връзка с колегите от екип „Микрокредитиране“. По този начин всеки клиент може да получи персонална консултация по телефона или да си уговори среща с наш представител.

- Ако един предприемач е на прага на решение – да стартира бизнес или да инвестира в нова идея, защо да се обърне именно към вас?

- Защото ние не предлагаме просто финансов продукт. Предлагаме внимание, разбиране и партньорство. Нашият екип има опита и експертизата да консултира всеки клиент – дори и този, който не е сигурен какво точно му трябва. Ние вярваме, че разговорът лице в лице е най-добрият начин за взимане на информирано решение.

- Какво бихте казали на хората, които още се колебаят да влязат в клон на Общинска банка?

- Бих им казал - не отлагайте. Елате и поговорете с нашите експерти – безплатно е и няма ангажимент. Ще ви изслушаме, ще обсъдим идеята ви и ще ви предложим варианти, които може би дори не сте обмисляли. В крайна сметка решението винаги е ваше. Но е важно да знаете, че има банка, която вярва във вас и е готова да бъде до вас по пътя на развитие на бизнеса ви.