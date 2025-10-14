Финансов регулатор: Проектобюджетът на Льокорню е изграден на нестабилна основа

Плановете на френското правителство за бюджета на страната за 2026 г. се основават на оптимистични икономически предположения, а мерките за икономии може да се окажат недостатъчни или дори да не бъдат изпълнени. За това предупреди днес Висшият съвет по публичните финанси (Haut Conseil des Finances Publiques – HCFP), който прави оценка на макроикономическите прогнози и на очакваните държавни приходи и разходи, представени от правителството, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Премиерът Себастиен Льокорню, който бе преизбран на поста в петък, бърза да представи законопроекта за бюджета за догодина пред Националното събрание (долната камара на френския парламент), преди да изтекат конституционните срокове за разглеждане на законодателството. Конституцията на Франция предвижда парламентът да има на разположение 70 дни за разглеждане и приемане на бюджета преди 31 декември.

Бюджетът, разгледан от Висшия съвет по публичните финанси, има за цел да намали дефицита в диапазона 4,7-5 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) – леко подобрение спрямо 5,4 на сто за тази година.

Планът на правителството включва икономии в размер на 30 милиарда евро (34,7 милиарда долара), включително намаляване на данъчните облекчения за компании, по-строги правила за социалните вноски и нови налози, като например данък върху малките пратки и изключителен допълнителен данък върху застрахователите, предоставящи допълнително здравно осигуряване, съобщава регулаторът.

Бюджетните планове на правителството предвиждат затягане на данъците за холдинговите компании, използвани от богатите хора за намаляване на задълженията им, но не и въвеждането на ставка от 2 на сто върху личното богатство на хората, притежаващи над 100 милиона евро, което бе поискано от социалистическата партия.

Френското правителство представи днес основните икономически прогнози, заложени в проектобюджета за 2026 г., които предвиждат икономически растеж от 1 на сто през следващата година, леко понижен спрямо по-ранна прогноза през април от 1,2 на сто.

Инфлацията за следващата година се очаква да бъде 1,3 на сто, също ревизирана леко надолу спрямо очакваните през април 1,4 процента. Бюджетният дефицит от 4,7 на сто от БВП, което представлява подобрение спрямо 5,4 на сто през 2025 г., е преразгледан леко нагоре спрямо априлските прогнози (4,6 на сто).

Правителството очаква държавния дълг да бъде в размер на 117,9 на сто от БВП, след като през април залагаше на 117,6 на сто. Стойността е отражение на устойчиво високо равнище на задлъжнялост, отбелязва Ройтерс.

Правителството планира умерено възстановяване на икономиката и известна фискална консолидация, но прогнозите остават предпазливи, а нивата на дълг – високи.