“Вила Ямбол“ с най-много отличия от престижния Concours Mondial de Bruxelles advertorial icon

876

Избата донесе два от трите големи златни медала за България

„Вила Ямбол“ официално получи медалите си от престижния Concours Mondial de Bruxelles. Добре познатият производител е първенец по отличия тази година с 2 големи златни, 6 златни и 3 сребърни награди. Те бяха връчени от министъра на туризма Мирослав Боршош на Гергана Крикорян, директор производство във „Вила Ямбол“, на церемония в понедeлник вечерта. Големите златни медали са за вината Kabile Резерва Сира и Vineyards Selection Тополица отново от сорта Сира.

Министърът на туризма Мирослав Боршош връчи Големите златни медали за вината на „Вила Ямбол“ на Гергана Крикорян, директор производство в избата
Родните изби си поделиха 73 медала на всички издания през тази година на Concours Mondial de Bruxelles (CMB).

“Вила Ямбол“ е един от най-познатите и обичани родни производители с близо 100-годишна история. Именно тяхната винена серия Kabile, кръстена на тракийския град Кабиле, е първенец по брой отличия от виненото състезание. Избата обработва близо 10 хиляди дка лозя и работи с 15 български и чужди сортове.

Зад успеха ѝ стои отдаден екип и философия, според която „великото вино започва от лозето“. „Нашият фокус винаги е върху вкуса и усещането, което оставя виното – това е нашият подпис“, казва изпълнителният директор Красимир Аврамов. С всяка реколта „Вила Ямбол“ доказва, че българското вино може да бъде не просто напитка, а емоция, култура и гордост, достойна за световния елит.

"Това, което виждаме, е есенцията на винопроизводителите ни, всички тези наградени 27 изби. Точно те показват качеството, което имаме.Тепърва ще се говори за качеството и вкуса на българските вина и това е начин да популяризираме България като дестинация за винен туризъм, но и да се чуе името ни по света", посочи и зам.-министърът на земеделието Янислав Янчев.

Директорът на конкурса Concours Mondial de Bruxelles Кантен Аво поясни, че около 15 хиляди вина от цял свят се пробват годишно. Те са в различни категории - бяло,червено, розе, пенливи, сладки и подсилени вина. Така е, защото се оценяват по-добре. "Важно е да оценим българските наградени вина, защото това са вина, които са дегустирани при "сляпа дегустация" от международни експерти от цял свят", категоричен бе Аво.

СМВ е най-престижният световен винен конкурс с дегустации „на сляпо", без да е ясно кое вино се тества. Конкурсът е създаден преди 30 години от белгийската медийна компания Vinopres и се е утвърдил като най-голямото международно състезание за червени и беливина в света с над 15 000 дегустирани проби всяка година. Популярен е като най-строгият и професионален международен конкурс, а това дава особена тежест намедалите, които връчва. От 20 години е пътуващ и се организира в страни, прочути като винопроизводители – Франция, Испания, Италия, Австрия, Португалия и други.

