Избата донесе два от трите големи златни медала за България

„Вила Ямбол“ официално получи медалите си от престижния Concours Mondial de Bruxelles. Добре познатият производител е първенец по отличия тази година с 2 големи златни, 6 златни и 3 сребърни награди. Те бяха връчени от министъра на туризма Мирослав Боршош на Гергана Крикорян, директор производство във „Вила Ямбол“, на церемония в понедeлник вечерта. Големите златни медали са за вината Kabile Резерва Сира и Vineyards Selection Тополица отново от сорта Сира.

Министърът на туризма Мирослав Боршош връчи Големите златни медали за вината на „Вила Ямбол“ на Гергана Крикорян, директор производство в избата

Родните изби си поделиха 73 медала на всички издания през тази година на Concours Mondial de Bruxelles (CMB).

“Вила Ямбол“ е един от най-познатите и обичани родни производители с близо 100-годишна история. Именно тяхната винена серия Kabile, кръстена на тракийския град Кабиле, е първенец по брой отличия от виненото състезание. Избата обработва близо 10 хиляди дка лозя и работи с 15 български и чужди сортове.

Зад успеха ѝ стои отдаден екип и философия, според която „великото вино започва от лозето“. „Нашият фокус винаги е върху вкуса и усещането, което оставя виното – това е нашият подпис“, казва изпълнителният директор Красимир Аврамов. С всяка реколта „Вила Ямбол“ доказва, че българското вино може да бъде не просто напитка, а емоция, култура и гордост, достойна за световния елит.

"Това, което виждаме, е есенцията на винопроизводителите ни, всички тези наградени 27 изби. Точно те показват качеството, което имаме.Тепърва ще се говори за качеството и вкуса на българските вина и това е начин да популяризираме България като дестинация за винен туризъм, но и да се чуе името ни по света", посочи и зам.-министърът на земеделието Янислав Янчев.

Директорът на конкурса Concours Mondial de Bruxelles Кантен Аво поясни, че около 15 хиляди вина от цял свят се пробват годишно. Те са в различни категории - бяло,червено, розе, пенливи, сладки и подсилени вина. Така е, защото се оценяват по-добре. "Важно е да оценим българските наградени вина, защото това са вина, които са дегустирани при "сляпа дегустация" от международни експерти от цял свят", категоричен бе Аво.

СМВ е най-престижният световен винен конкурс с дегустации „на сляпо", без да е ясно кое вино се тества. Конкурсът е създаден преди 30 години от белгийската медийна компания Vinopres и се е утвърдил като най-голямото международно състезание за червени и беливина в света с над 15 000 дегустирани проби всяка година. Популярен е като най-строгият и професионален международен конкурс, а това дава особена тежест намедалите, които връчва. От 20 години е пътуващ и се организира в страни, прочути като винопроизводители – Франция, Испания, Италия, Австрия, Португалия и други.