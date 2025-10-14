Основателят на международната строително-инвестиционна корпорация КУБ Олег Невзоров съобщи, че е подал сигнал до прокуратурата на България по повод разпространение на манипулативна и вредоносна информация за него и за корпорацията в социалните мрежи. За това Невзоров написа във Facebook.

По думите му журналистката Соня Колтуклиева е заявила, че той е давал показания срещу кмета на Варна по наказателно производство. Припомняме: на кмета на Варна Благомир Коцев се вменява опит за изнудване, свързан с общинска поръчка за хранене на деца от уязвими групи.

Според Невзоров твърденията на Колтуклиева са не само нарушение на базови норми на журналистическата етика, но и опит за личната му дискредитация, който създава рискове за сигурността на него и семейството му.

„Днес бе подаден сигнал в Прокуратурата с искане да бъде извършена проверка относно публикуваната от тази журналистка информация и да бъде ангажирана наказателната отговорност на виновните лица… Няма да се поколебая да потърся обезщетение за причинените лично на мен неимуществени вреди, както и обезвреда на репутационните вреди на КУБ Корпорация“ — посочи Олег Невзоров.

По-рано КУБ вече се сблъска с координирана вълна от негативни публикации, целящи дискредитиране на работата на компанията и нейните представители. От там заявиха, че ще се обръщат към компетентните органи при последващо разпространение на клевета.