Близо 2700 фирми кандидатстваха за повишаване на енергийната си ефективност по програма на МИР

Близо 2700 фирми кандидатстваха за повишаване на енергийната си ефективност по програма на МИР

Над 70% от тях са регистрирани и извършват дейност извън София и Югозападна България. 

Близо 2700 фирми кандидатстваха в Министерството на иновациите и растежа (МИР) за безвъзмездна помощ за повишаване на енергийната си ефективност. Над 70% от тях – 1962, са регистрирани и извършват дейност извън София и Югозападния регион на страната. Общото заявено финансиране от компаниите е 228,5 млн. лв. Това е почти два пъти повече от бюджета на обявената процедура по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, който е 126 млн. лв.

Мярката е продължение на усилията на МИР за постигане на по-голяма енергийна независимост на бизнеса и намаляване на сметките за електроенергия, природен газ, течни горива или други енергоносители. Проектни предложения можеха да подават микро-, малки и средни дружества. Минималното финансиране е 30 000 лв., а максималното – 100 000 лв. Одобрените предприятия ще могат да закупят енергийно ефективно оборудване и съоръжения, с които да си осигурят собствено производство и съхранение на електроенергия. Такива са например термопомпи, системи за оползотворяване на отпадна топлина, енергийно ефективни изолационни системи в сгради, фотоволтаични панели, локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) и др.

Оценката на подадените проекти ще започне още през тази седмица. Списъците с одобрените кандидати ще бъдат обявени на сайта на Министерството до края на годината.

Междувременно българските компании ще могат да се възползват и от финансов инструмент за кръгова икономика чрез Фонд на фондовете със средства, осигурени също по Програмата за конкурентоспособност и иновации.

Автор на статията

24 часа

