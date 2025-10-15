Държавният сайт за цените вече показва конкретни марки продукти

180 търговци дават данни, КЗП проверява останалите

Държавният сайт за проверка на цените на храните - kolkostruva.bg, продължава да се актуализира и вече можем да сравняваме конкретни марки и видове продукти.

При пускането му в началото на октомври потребителите можеха просто да направят справка в кой магазин кое колко струва поотделно. Седмица по-късно сайтът претърпя пълна промяна и започна да показва къде най-евтино можем да намерим продукти. Но някои

групи обхващат съвсем различни видове и количества

- например при рибата са включени пъстърва, ципура, лаврак и скумрия, които нямат нищо общо като цена. Грамажът на пакетираното сирене пък варира от 200 г до 1 кг, а на маслото - от 125 до 250 г.

Затова третата версия на сайта вече показва и по-конкретни данни. Отново първо трябва да посочим населено място. След това избираме категория продукт - например пакетирано сирене от краве мляко. Появява се таблица, която подрежда цената от най-евтина към най-скъпа и в коя търговска верига се продава. Има и списък с нейните клонове и адресите. Избирайки конкретен клон, вече можем да видим различните марки сирене и техните разфасовки, които се предлагат в него, отново подредени по цена.

Когато кликнем върху дадено сирене, се показва и графика, която проследява тенденцията в

промяната на цената му за последните 2 седмици

Това позволява да се направи сравнение между три продукта или пък на една и съща стока в три различни магазина.

Според КЗП вече 180 дружества предоставят информация за сайта. Има обаче 70 търговци с оборот над 10 хил. лв. на година, които все още не дават данни за цените. По закон те са задължени, затова от КЗП са предприели административни мерки, а глобите може да стигнат от 10 хил. до 100 хил. лв.

Комисията е започнала и проверки на място в обектите на тези търговци. Установени са нарушения - най-често липса на цени в евро, изписване на двете валути с различен цвят на шрифта, или много по-дребен шрифт от този на цифрите.