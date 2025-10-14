Френски консервативен лидер призова за компромис по бюджета

Лоран Вокие, лидер на консервативните "Републиканци" във френския парламент, заяви пред депутатите, че е по-добре да се преговаря за бюджета, отколкото да се залага на нови избори, като в изказването си даде да се разбере, че партията му няма да гласува за сваляне на правителството тази седмица, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

"Необходимо е да се даде бюджет на Франция", каза той и добави, че забавянето на одобряването на закона ще влоши още повече дефицита на страната.

Вокие се изказа, след като френският премиер Себастиен Льокорню представи в парламента проекта си за бюджет за 2026 г.