Любомир Дацов: Няма опасност за влизането в еврозоната въпреки политическите трусове

„Боташ" не е бюджетен разход, а разход на държавно дружество. Когато едно държавно дружество системно е на загуба, прави дълг, докато могат да му дават, ако не - то просто фалира. Няма връзка между парите по „Боташ" и средствата за младите лекари", коментира още финансистът Любомир Дацов, член на фискалния резерв на България, в сутрешния блок на Би Ти Ви.

„Имаме 10-15 дни до внасянето на бюджета в Народното събрание. Трябва да са направени преговорите между министерството на финансите и другите министерства и да се сглобява целия документ. В момента нямаме такова послание, а на базата на макроикономическата рамка бизнесът си прави бюджетите за догодина".

По думите му няма опасност за влизането в еврозоната въпреки политическите трусове

