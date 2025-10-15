ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

7% от електричеството в Европа през изминалото денонощие е осигурено от вятърната енергия

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Дания (16,3 процента), Литва (15,2 на сто) и Хърватия (14,1 процента). СНИМКА: Пиксабей

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 7 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers, цитирани от БТА.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 5,6 процента от общото количество електроенергия (419 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 1,4 процента (102 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Дания (16,3 процента), Литва (15,2 на сто) и Хърватия (14,1 процента).

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (145,2 гигаватчаса), Франция (135,7 гигаватчаса) и Швеция (48,4 гигаватчаса), сочи още справката.

