Испания е фаворит за новия завод на BYD в Европа

Китайският производител BYD смята Испания за фаворит за ново място за фабрика за електрически коли в Европа. Испания се е изкачила на върха на стълбицата на кандидатите на BYD благодарение на относително ниските производствени разходи и зелената енергийна мрежа.

Китайската компания вече обяви, че търси място за трети завод, където би произвеждала превозни средства за европейския пазар, но Испания засега не бе споменавана сред водещите кандидати.

В момента BYD планира да произвежда в Унгария и Турция, а третият завод би ѝ дал предимство в конкуренцията с американската Tesla.

Компанията възнамерява да произвежда всички електрически автомобили, предназначени за европейския пазар, на Стария континент в рамките на три години и по този начин да избегне митата на ЕС.

Заводът в Унгария все още е в процес на изграждане. Фабриката в Турция трябва да започне да работи през 2026 г.