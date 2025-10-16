В Европа има 8 излишни автомобилни фабрики

Експертите смятат, че в Европа има цели осем автомобилни фабрики в повече. Съществуващите заводи работят с много по-малък капацитет и за съжаление не можем да кажем със сигурност, че това ще се подобри в бъдеще.

В Европа автомобилните фабрики работят средно само с 55% от капацитета си, сочи проучване на AlixPartners. Stellantis се представя най-зле с около 45% от общия производствен капацитет, но конкурентите също изпитват значителни трудности.

Фабиан Пойнтек от консултантската компания Alixpartners прогнозира, че пазарният дял на китайските марки ще нарасне до 5 процента тази година. Този процент само ще се увеличава през следващите години и ако 6 процента от продаваните в Европа автомобили идват от Китай през 2028 г., това означава, че 860 000 автомобила вече няма да се произвеждат на Стария континент. От друга страна, китайски гиганти като BYD и Chery също искат да сглобяват автомобили в Европа. Това е добра новина за работните места, но не е от полза за европейските конкуренти.

Съдейки по данните на AlixРartners, неизбежно е още европейски автомобилни фабрики да изчезнат през следващите години.