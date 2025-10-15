Индексите в Токио приключиха търговията възходящо

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Токийската фондова борса приключи възходящо днешната търговска сесия, след като инвеститорите започнаха да изкупуват силно поевтинели книжа от предходния ден.

Ден по-рано пазарът се срина рязко заради политическа несигурност, породена от разпадането на дългогодишната управляваща коалиция в Япония, съобщи Киодо, цитирано от БТА.

Водещият индекс Nikkei 225 прибави 615,99 пункта или 1,31 на сто и закри на равнище 47 463,31 пункта.

Широкият индекс Topix се повиши с 40,71 пункта или 1 на сто до 3174,7 пункта.

На валутния пазар в Токио доларът се търгуваше за 151,05-06 йени в сравнение с 151,76-86 йени в Ню Йорк и 151,96-98 йени в Токио вчера.

Еврото се котираше на 1,1621-1625 долара и 175,54-61 йени.

Снощи фондовата борса в Ню Йорк завърши сесията разнопосочно на фона на новото изостряне на напрежението в търговските отношения между Вашингтон и Пекин, предаде Асошиейтед прес.

Търговският конфликт се задълбочи, след като Китай забрани сделки между местни компании и пет дъщерни дружества на южнокорейския корабостроител "Ханва Оушън" (Hanwha Ocean) - ответна мярка срещу опитите на президента Доналд Тръмп да възстанови американската корабостроителна индустрия.

Промишленият индекс Dow Jones Industrial Average се повиши с 202,88 пункта или 0,44 на сто до 46 270,46 пункта в края на търговете на Уолстрийт снощи.

По-широкообхватният S&P 500 изтри 10,41 пункта или 0,16 на сто и закри на равнище 6644,31 пункта.

Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq Composite спадна със 172,907 пункта или 0,76 на сто до 22 521,701 пункта.

Технологичният сектор, който е силно зависим от Китай, водеше загубите, като акциите на "Енвидиа" (Nvidia) и "Броудком" (Broadcom) поевтиняха съответно с 2,6 и 3,5 на сто.

След обявените вчера отчети на големи банки в САЩ, книжата на "Джей Пи Морган Чейс" (JPMorgan Chase) поевтиняха с 1,9 на сто, а на "Уелс Фарго" (Wells Fargo) и "Ситигруп" (Citigroup) поскъпнаха съответно със 7,1 и с 3,9 на сто.

Доходността по 10-годишните американски държавни облигации остава стабилна, като спадна леко до 4,03 на сто спрямо 4,05 на сто в края на петъчната търговия.