Индексите в Токио приключиха търговията възходящо

Токийската фондова борса приключи възходящо днешната търговска сесия, след като инвеститорите започнаха да изкупуват силно поевтинели книжа от предходния ден.
Ден по-рано пазарът се срина рязко заради политическа несигурност, породена от разпадането на дългогодишната управляваща коалиция в Япония, съобщи Киодо, цитирано от БТА.
Водещият индекс Nikkei 225 прибави 615,99 пункта или 1,31 на сто и закри на равнище 47 463,31 пункта.
Широкият индекс Topix се повиши с 40,71 пункта или 1 на сто до 3174,7 пункта.
На валутния пазар в Токио доларът се търгуваше за 151,05-06 йени в сравнение с 151,76-86 йени в Ню Йорк и 151,96-98 йени в Токио вчера.
Еврото се котираше на 1,1621-1625 долара и 175,54-61 йени.
Снощи фондовата борса в Ню Йорк завърши сесията разнопосочно на фона на новото изостряне на напрежението в търговските отношения между Вашингтон и Пекин, предаде Асошиейтед прес.
Търговският конфликт се задълбочи, след като Китай забрани сделки между местни компании и пет дъщерни дружества на южнокорейския корабостроител "Ханва Оушън" (Hanwha Ocean) - ответна мярка срещу опитите на президента Доналд Тръмп да възстанови американската корабостроителна индустрия.
Промишленият индекс Dow Jones Industrial Average се повиши с 202,88 пункта или 0,44 на сто до 46 270,46 пункта в края на търговете на Уолстрийт снощи.
По-широкообхватният S&P 500 изтри 10,41 пункта или 0,16 на сто и закри на равнище 6644,31 пункта.
Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq Composite спадна със 172,907 пункта или 0,76 на сто до 22 521,701 пункта.
Технологичният сектор, който е силно зависим от Китай, водеше загубите, като акциите на "Енвидиа" (Nvidia) и "Броудком" (Broadcom) поевтиняха съответно с 2,6 и 3,5 на сто.
След обявените вчера отчети на големи банки в САЩ, книжата на "Джей Пи Морган Чейс" (JPMorgan Chase) поевтиняха с 1,9 на сто, а на "Уелс Фарго" (Wells Fargo) и "Ситигруп" (Citigroup) поскъпнаха съответно със 7,1 и с 3,9 на сто.
Доходността по 10-годишните американски държавни облигации остава стабилна, като спадна леко до 4,03 на сто спрямо 4,05 на сто в края на петъчната търговия.