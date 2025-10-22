ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мултиадаптивен предпазен колан на Volvo сред най-добрите изобретения на годината

Георги Луканов

Компоненти на мултиадаптивния предпазен колан. Снимка: Волво

Първият в света мултиадаптивен предпазен колан, който ще бъде представен през януари 2026 г. в новото изцяло електрическо Volvo EX60, беше обявен за едно от най-добрите изобретения на 2025 г. от известното списание "Тайм". Това е втората поредна година, в която автомобилният производител е включен в престижния списък на "Тайм" с 300-те най-изключителни иновации.

С мултиадаптивния предпазен колан, опъването на колана се регулира индивидуално, използвайки данни в реално време от различни сензори на колата, както вътре, така и отвън. Това отчита характеристики като височина, тегло, форма на тялото и позиция на седене, както и текущата пътна обстановка. Например, за по-едри пътници и при сериозен инцидент, опъването на колана се увеличава, за да се намали рискът от нараняване на главата. За по-дребни хора или при по-леки инциденти, опъването на колана се намалява, за да се сведе до минимум рискът от фрактури на ребрата.

Компоненти на мултиадаптивния предпазен колан. Снимка: Волво
