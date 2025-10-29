ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Mercedes произвежда електрически мотори в Румъния

Mercedes произвежда електрически мотори в Румъния

Електрически двигатели на Mercedes. Снимка: Mercedes

Star Assembly, дъщерно дружество, изцяло притежавано от Mercedes-Benz, разшири производственото си портфолио и официално започна сглобяването на електрическите задвижващи агрегати за новия, изцяло електрически Mercedes-Benz GLC. 20-хилядният румънски град Себеш е вторият завод в световната производствена мрежа, който снабдява фабриките на Mercedes с електрически задвижващи агрегати.

Производственият обект работи в тясно сътрудничество със завода в Унтертюркхайм, центърът за високи постижения в технологиите за задвижване, който отговаря за производството на агрегати за новия CLA и бъдещите модели от високия клас.

Чрез сглобяването на електрически задвижвания, Себеш допринася с ключови компоненти за производството на изцяло електрическия GLC, чието серийно производство ще започне следващата година в завода на Mercedes в Бремен. От следващата година Себеш ще доставя електрически задвижвания и на унгарския завод на Mercedes в Кечкемет, където ще слезе от производствената линия новата електрическа C-класа

Електрически двигатели на Mercedes. Снимка: Mercedes
