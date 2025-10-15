Годишната инфлация вече достигна 5,6%

Годишната инфлация в България се върна почти на равнището си от края на 2023 г. и е 5,6% за септември, съобщи преди малко НСИ. Това далеч надвишава прогнозите на всички институции, направени през последната половин година. През септември в сравнени е с август цените са се понижили с 0,8% и това се дължи преди всичко на сезонното поевтиняване на храни. Но разходите за развлечение и отдих, както и цените в ресторантите и хотелите държат годишната инфлация все още твърде висока, показват данните.

Очаквайте подробности.