Годишната инфлация вече достигна 5,6%

Годишната инфлация в еврозоната е в размер на 2,2 на сто през септември 2025 г., спрямо 2,0 на сто през август СНИМКА: Pixabay

Годишната инфлация в България се върна почти на равнището си от края на 2023 г. и е 5,6% за септември, съобщи преди малко НСИ. Това далеч надвишава прогнозите на всички институции, направени през последната половин година. През септември в сравнени е с август цените са се понижили с 0,8% и това се дължи преди всичко на сезонното поевтиняване на храни. Но разходите за развлечение и отдих, както и цените в ресторантите и хотелите държат годишната инфлация все още твърде висока, показват данните.

Очаквайте подробности.

