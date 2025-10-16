ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Посланикът на Словакия е бил извикан на среща във ...

Sunterra RE официално въведе в експлоатация батерийна система от 68 MWh към ФЕЦ Карлово advertorial icon

1128

Проектът е вторият от първата фаза на BESS портфолиото на компанията с общ капацитет от 312 MWh

Sunterra RE разшири портфолиото си от системи за съхранение на електроенергия (BESS) с пускането в експлоатация на съоръжение с инсталирана мощност 34 MW и капацитет 68 MWh към фотоволтаичната централа „Карлово Солар" в с. Дъбене, община Карлово.

Финансирането в размер на 22,9 млн. лева е реализирано в рамките на стратегическата инвестиция C4.I6 от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, което потвърждава приоритетния статус на проекта за енергийната трансформация на страната ни.

Снимка от ляво на дясно: Мирослав Динев - Директор "Операции", Емил Шопов - Изпълнителен директор на Sunterra RE
Технологичното решение се базира на 17 литиево-желязо-фосфатни (LFP) батерии, като изборът на LFP технология е продиктуван от съображения за оперативна безопасност, жизнен цикъл на активите и екологична устойчивост.

Съоръжението улеснява интеграцията на възобновяемата енергия в националната електропреносна мрежа, като компенсира естествените колебания в слънчевото производство и осигурява непрекъснато захранване дори при променливи метеорологични условия.

„Системата в Карлово потвърждава нашата стратегическа визия за интегрирани решения за производство и съхранение на енергия.

Съчетаването на соларно производство с модерни батерийни системи ни позволява да осигурим стабилно и предвидимо енергоснабдяване, ефективно използване на ресурсите и по-достъпни цени за потребителите", коментира Емил Шопов, изпълнителен директор на Sunterra RE при официалното откриване на обекта.

Проектът в Карлово е вторият от тристепенната BESS програма на компанията, която включва BESS системите към ФЕЦ Калояново и ФЕЦ Гълъбово. Комбинираната инсталирана мощност на трите съоръжения достига 156 MW при общ капацитет 312 MWh.

 Публикацията е създадена  в изпълнение на договор ПИИ  BG-RRP-4.033-0012,  финансирано по процедура BG-RRP-4.033 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW", Инвестиция C4.I6: „Подкрепа за нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (НПВУ). Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от КАРЛОВО СОЛАР БГ ЕООД.

