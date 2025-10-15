10% от магазините у нас с нарушения по закона за еврото

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След изтичането на гратисния период, в който търговците получаваха само предупреждения, Комисията за защита на потребителите започна да налага санкции при нарушения, свързани със Закона за въвеждане на еврото у нас. Целта на проверките е да се гарантира, че цените са обозначени едновременно в лева и евро, и че обменният курс е точен и прозрачен за потребителите.

„Проведохме над 490 проверки в търговски обекти из цялата страна — както в големи вериги, така и в малки квартални магазини", съобщи Игнат Арсенов от Главна дирекция „Контрол на пазара" към КЗП.

По думите му инспектирани са хранителни магазини, книжарници, туристически обекти, ресторанти и кафенета.

„Във всичките 490 проверки установихме 55 нарушения, свързани с неправилно обозначаване на цените и неточно превалутиране между лев и евро", уточни Арсенов.

„Най-честите нарушения са, че няма цена в евро – изписани са само левовите стойности", обясни той.

„В други случаи цените не са представени с еднакъв шрифт, размер и цвят, както изисква законът. Имаме примери, при които цената в лева е огромна, а в евро – десет пъти по-малка като размер на шрифта. Това подвежда потребителите и създава заблуда", допълва експертът.

Арсенов уточни, че има и случаи на неправилно превалутиране, когато цените не са изчислени по официалния фиксиран курс. „Дори и плащането с евро да не е въведено още – това ще стане от 1 януари догодина – всички цени трябва да са изчислени по точния курс, без произволни закръгляния", заяви той, цитиран от NOVA.

„По-малките търговци по-често нарушават правилата. Големите вериги обикновено спазват закона, но ние проверяваме абсолютно всички – и големи, и малки".

По думите му инспекциите обхващат над 100 обекта от различни сектори, включително и такива с по-малък оборот.

„След 9 октомври приключи гратисният период. Оттук нататък при всяко нарушение се налагат санкции. Глобите варират от 400 до 7 000 лева при първо нарушение и до 14 000 лева при повторно" предупреди Арсенов.

Той подчерта, че целта на санкциите не е наказателна, а превантивна — да гарантират коректност към потребителите в процеса на въвеждане на еврото.

„След влизането в сила на закона проверихме над 250–260 търговци, които попадат в обхвата му. 70 от тях не са предоставили информация за цените си – нито на своите сайтове, нито на КЗП, както изискват указанията" обясни Игнат Арсенов.

„Всички тези търговци ще бъдат поканени и ще им се съставят актове за установяване на административни нарушения. Санкциите са сериозни – от 10 000 до 100 000 лева, а при повторно нарушение – до 200 000 лева", допълни той.

Проверките ще продължат.