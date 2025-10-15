ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Как Рим възкръсна от боклука

КМГ: Премиерът Ли Цян участва в симпозиум за икономическата ситуация

КМГ

1060
Снимка: Китайска медийна група

На 14 октомври в Пекин се проведе симпозиум, посветен на икономическата ситуация в страната, в който участва китайският премиер Ли Цян. На него той изслуша мнения и предложения от експерти и предприемачи по редица въпроси и проблеми на националната икономика, съобщи КМГ.

В изказването си премиерът посочи, че от началото на годината, въпреки сложната външна среда и предизвикателствата, правителството полага непрекъснати усилия за поддържане на икономическото възстановяване и за постигане на висококачествено развитие.

Той подчерта важността от запазването на доверието и директното справяне с проблемите, за да бъдат постигнати годишните цели за икономическо и социално развитие на страната.

Премиерът призова за продължаване на усилията за премахване на пречките пред икономическото развитие чрез реформи, разширяване на вътрешното търсене и засилване на вътрешната циркулация. Той се ангажира правителството да положи по-големи усилия за стимулиране на ефективните инвестиции, жизнеността на пазара и за справяне с неорганизираната и нерационална конкуренция.

Ли Цял също така подчерта необходимостта от ускоряване прилагането на научно-технологичните постижения, стабилизиране на външната търговия и чуждестранните инвестиции и подобряване на системата от комплексни услуги за задграничния бизнес.

Премиерът изрази надежда, че предприемачите ще се съсредоточат върху иновациите и ще дадат по-голям принос за висококачественото развитие.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

