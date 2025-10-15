ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Всички вие, които тричате Насар и му държите сметк...

Времето София 19° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21505699 www.24chasa.bg

Производството на електромобили в Китай е нараснало с 35,2% на годишна база за първите девет месеца

КМГ

1060
Снимка: Китайска медийна група

През първите девет месеца на годината производството на електромобили в Китай е скочило с 35,2% на годишна база до 11,24 милиона бройки, според данни на Китайската асоциация на производителите на автомобили (CAAM), съобщи КМГ.

Продажбите през същия период са нараснали с 34,9% на годишна база до близо 11,23 милиона бройки, което представлява 46,1% от общите продажби на превозни средства в Китай.

Според данните на асоциацията, китайската автомобилна индустрия е поддържала стабилно производство и продажби през периода, водена от програми за замяна на автомобили, местни автомобилни изложения и интензивно представяне на нови продукти.

Общото производство на автомобили е достигнало 24,33 милиона бройки през периода, което е увеличение с 13,3% на годишна база, докато продажбите са нараснали с 12,9% до 24,36 милиона бройки.

Данните показват също, че износът на автомобили от Китай поддържа стабилен темп на растеж, с увеличение от 14,8% на годишна база. Забележително е, че износът на електрически превозни средства е скочил с 89,4% на годишна база до 1,76 милиона бройки.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Икономика

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници