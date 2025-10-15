Китайските телекоми стартираха телефонни услуги с електронни SIM карти в цялата страна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трите основни телекомуникационни оператора в Китай – „Чайна телеком" (China Telecom), „Чайна мобайл" (China Mobile) и „Чайна юником" (China Unicom) – официално стартираха телефонни услуги с електронни SIM карти (eSIM) в цялата страна, съобщи КМГ.

Според „Чайна телеком", eSIM телефонните услуги вече са достъпни в цялата страна. Потребителите могат да ги активират във физически магазини или да направят онлайн резервации чрез приложението на компанията, преди да посетят определен магазин за активиране.

„Чайна мобайл" заяви, че ще предлага eSIM услуги за пълен набор от продукти, обхващащи не само смартфони, но и смарт часовници, таблети и устройства за автомобили.

Услугата eSIM интегрира функциите на физическа SIM карта във вградения чип на телефона. Без да поставят физическа SIM карта, потребителите на телефони с активирана eSIM карта могат да изтеглят мобилните си номера дистанционно и да ги запишат в eSIM чипа на телефона. eSIM телефоните предлагат същите функции като традиционните телефони със SIM карти, включително гласови повиквания, мобилни данни и текстови съобщения.