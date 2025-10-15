Министър Дилов обсъди възможностите за активизиране на търговските отношения с японския си колега

Възможностите за задълбочаване на двустранните търговско-икономически отношения обсъдиха по време на среща в Токио министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов и японският държавен министър на икономиката, търговията и индустрията, г-н Юширо Кога.

На срещата в японската столица участваха още посланикът на България в Япония г-жа Мариета Арабаджиева и ръководителят на службата по търговско-икономически въпроси в Токио г-н Красимир Иванов.

Министър Дилов заяви, че съществува значителен потенциал за разширяване на търговските и инвестиционните връзки между двете страни. Той посочи възможностите за партньорство, особено във високотехнологичните сектори и индустрията. Той изтъкна, че Япония е стратегически икономически партньор на България и подчерта взаимната ангажираност за задълбочаване на отношенията.

Двамата разговаряха за потенциала за по–активно сътрудничество в сектори от взаимен интерес като високите технологии, иновациите, енергетиката, автомобилнен сектор, здравеопазване и др.

Съществуват възможности за японски инвестиции в индустриалните зони у нас, оперирани от „Национална компания Индустриални зони" към МИИ. „Присъствието на японски предприятия в тях не само би укрепило двустранното ни сътрудничество, но и би им осигурило стратегическо позициониране в Европа", увери Дилов.

Министърът на икономиката посочи, че неотдавнашното ни присъединяване към Шенгенското пространство и предстоящото влизане в еврозоната укрепват икономическата стабилност, финансовата предвидимост и свързаността на България в рамките на Европа — ключови фактори, които повишават сигурността и доверието на международните инвеститори.

По време на срещата бяха обсъдени и въпроси свързани с процеса по присъединяване на страната ни в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). „Разчитаме на подкрепата на Япония, като член на ОИСР и Г-7, за постигането на тази важна цел, която ще допринесе за по-нататъшното привеждане на нашите политики и стандарти в съответствие с най-развитите икономики в света", посочи Дилов.

В рамките на работната си визита в Токио министър Дилов и водената от него делегация се срещнаха и с президента на Японската организация за външна търговия (JETRO) г-н Сусуму Катаока.

Разговорът се състоя в централата на Правителствената организация, която работи за насърчаване на взаимната търговия и инвестиции между Япония и останалата част от света.

На нея беше обсъдено осъществяването на повече бизнес мисии и посещения у нас, организирани от JETRO. „Повторното откриване на офиса на JETRO в България несъмнено би дало нов тласък на търговско-икономическото ни партньорство", заяви Дилов.

От своя страна г-н Катаока подчерта, че откриването на офис на организацията в България е стратегическо, във връзка с активизиране на сътрудничеството между бизнеса от двете държави и изрази надежда това да се случи възможно най-скоро.