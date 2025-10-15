“ОББ за устойчив бизнес” в София: Практическите стъпки към зелена икономика

Фирмите могат да се възползват от грантовите програми и финансовите инструменти, с които банката отпуска по-евтини кредити с по-малко обезпечение

По-високи цели, следене на процесите и конкретни действия – основните стъпки, които всяка компания трябва да предприеме в прехода си към устойчива икономика. Това е главното послание от десетата дискусия на инициативата “ОББ за устойчив бизнес”, на която медиен партньор е “24 часа”. Форумът се проведе в София и събра представители на бизнеса, местната власт, клиенти и висшия мениджмънт на банката.

Откри го Франк Янсен, изпълнителен директор “МСП банкиране” в ОББ, който разказа за успешни устойчиви компании у нас. Янсен даде и конкретен пример - фирма, която произвежда пелети, чието изгаряне генерира нулеви емисии и спокойно може да бъде заместител на дървата, които замърсяват околната среда. По думите на изпълнителния директор друга - строителна кампания, произвежда така наречените леки строителни материали, които могат да се рециклират и да се използват повторно.

“Те правят фантастични неща, подкрепят околната среда и са икономически жизнеспособни. Разбира се, има и такива, които все още не са стигнали дотам – често защото технологиите не са достъпни или все още са твърде скъпи. Или просто обществото не може да си ги позволи финансово”, предположи Франк Янсен. Той посочи водната инфраструктура като пример за сектор, който изисква сериозни публични инвестиции и законодателна рамка. “Публичните средства могат да се използват за финансиране на жизнеспособни проекти и на ниво банка. Предизвикателството е голямо – очакваме предприемачество, технологии и научна обосновка от академичните среди. Вярваме, че чрез сътрудничество можем да изградим по-здрава и просперираща държава”, добави изпълнителният директор “МСП банкиране” в ОББ.

“В един все по-конкурентен свят, изправен пред климатични и геополитически предизвикателства, трябва постоянно да ставаме по-добри”, подчерта Александър Пеев, генерален мениджър “Устойчиво развитие” на KBC Group в България. Той представи богатия набор от финансови услуги на групата, които могат да подпомогнат бизнеса – от банково финансиране до управление на риска и инвестиционна експертиза чрез KBC Asset Management.

За ролята на София като двигател на икономиката говори заместник-министърът на икономиката Дончо Барбалов. Той подчерта, че столицата генерира 40% от БВП на страната, като 25% от него идват от сектора на информационните технологии - сектор с висока добавена стойност. “Имаме предизвикателства, но нашата задача е да ги превърнем във възможности, за да запазим ролята на София и региона като локомотив на българската икономика”, каза Барбалов. Той увери бизнеса, че министерството ще продължи да подкрепя развитието на нови пазари, както и износа и внедряването на иновации.

Анализ на макроикономическата обстановка, пазара на труда, инфлацията и банковите лихви представи главният икономист на ОББ Емил Калчев. “Оформят се нови глобални предизвикателства и вероятно нов световен ред. Трябва да улавяме сигналите и да се движим в рамките му”, коментира той. Калчев посочи приемането на еврото от 1 януари 2026 г. като централна тема и ключово изпитание пред страната. “Подготовката на банковия сектор е решаваща за успеха на този процес”, допълни той.

Според него евтиният капитал е едно от предимствата на българската икономика в момента – ресурс, който може да се трансформира в стоки и услуги за износ, ако са с добра цена и качество.

На форума бяха представени и български примери за устойчив бизнес. Панелът, модериран от доц. Марина Стефанова, зам.-декан “Устойчиво развитие” в Стопанския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, даде думата на успешни предприемачи, внедряващи ESG практики.

Веселина Ралчева, собственик и управител на “Ина Есеншълс” ООД – производител на натурална козметика, позната на над 30 пазара в света, сподели, че голямата промяна за тях била насочването им към биологично земеделие, и то години преди да има европейски регламенти.

“Първите ни сертифициращи компании пътуваха от Швейцария, но именно това решение определи нашето развитие. Видяхме многото ползи и за природата, и за почвата, за биоразнообразието, но разбира се, най-вече за продуктите, които определено имат съвсем други качества, когато са отгледани по естествен начин”, убедена е Ралчева.

Top Rent A Car с над 20-годишна история също е пример за устойчиво развитие. “Дигитализирахме целия документооборот и онлайн чекирането. Така спестяваме около 500 000 листа хартия годишно, както и време на служителите”, обясни Радослав Маринов, директор “Маркетинг”. Компанията инвестира и в нов автопарк с автомобили на възраст до година и половина, които отделят малко вредни емисии и са оборудвани с технологии за безопасност. “Миналата година във Варна стартирахме и един друг наш бранд под името Top Mobility, който е за споделени електрически велосипеди, които се управляват с мобилно приложение. Те са алтернатива на придвижването в градска среда за така наречените микропътувания. От една страна, с тях вече се изминати над 200 хил. км само във Варна, а от друга, са спестили 50 т вредни емисии”, добави Маринов.

Инж. Георги Георгиев от мебелното предприятие “Валиян” пък представи новия 5-годишен екологичен завод на компанията. “Затворихме напълно цикъла на преработка на дървесината – използваме я повторно за топлинна енергия, като отопляваме целия завод, имаме фотоволтаици и събираме дъждовна вода за поддържане на зелените площи. Целта е да даваме пример и да добавяме стойност”, каза той. И добави, че всичко започнало с иновации, с нови машини, които подобрили целия процес, което пък добавило по-бързо и ефективно производство. “А и с тези малки стъпки, които през цялото си развитие ние предприемахме, успяхме да изградим една цяла екосистема, която работи в симбиоза”, обясни Георгиев.

Възможностите, които предлага ОББ за зелена икономика, представи доктор Кирил Величков, директор “Европейски проекти и финансови инструменти” в банката.

“Компаниите могат да се възползват от грантовите ни програми или от финансовите инструменти, с които отпускаме по-евтини кредити с по-малко обезпечение. Важно е финансовият ресурс да бъде използван целево от бизнеса, защото така ще стане по-устойчив и успешен, природата по-чиста, икономиката по-силна и обществото по-богато”, призова той бизнеса.