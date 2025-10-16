Един проект, който слива в едно българската архитектура и строителство с италианския стил.

Думите са на италианския дизайнер Паоло Кателан. А компанията му Cattelan Italia – символ на лукс и функционалност, ще обзаведе и ще даде името си на първия branded residence проект в България Twin Tower.

Паоло Кателан от италианската мебелна компания Cattelan Italia, която дава името си на първата branded residence сграда у нас.

Паоло Кателан беше специален гост на събитие, на което проектът беше представен официално тази седмица от „Главболгарстрой" – инвеститор и изпълнител на проекта и SMART Consultants, съинвеститор. Конференцията се организира от Конфиндустрия България и събра водещи имена от бизнеса, архитекти и инвеститори. Към форума допринесе и участието на италианския посланик в България Н. Пр. Марчело Апичела. "Проектът не е само инвестиция в жилищно строителство, но и в италиански финес и българска динамична среда", сподели посланикът по време на приветствието си.

Кателан (втори отляво надясно) заедно с партньорите си пред обекта

"Това, което ни движи, е страстта към дизайна и красивото. Опитваме се непрекъснато да търсим нови предизвикателства", заяви Паоло Кателан, обявявайки партньорството.

По време на визитата си в България, италианският дизайнер се запозна с напредъка на проекта Twin Tower и заедно с българските си партньори обсъдиха бъдещата съвместна дейност по него.

Освен за България това е първият branded residence и за Cattelan Italia. Компанията е семейна и историята й датира още от 1979 г., когато родителите на Паоло я основават. Днес той като неин наследник е увеличил присъствието й в 140 държави по света. Мебелите й успешно съчетават удобство, меки форми, и функционалност. „Домът е символ на ценните неща, той трябва да бъде гостоприемен по форма и съдържание", е философията на основателя Джорджо Кателан. Партньорството с Cattelan Italia обхваща интериора, мебелите и осветлението в общите части на сградата, които са с площ 2 хил. кв. м – фоайе, лоби, зали и споделени зони – създавайки пространство в италиански стил.

Cattelan Italia винаги е търсела нови материали, форми и идеи, които да наложи на пазара. Тя е първата, която успява да постигне обли форми в керамиката.

Сградата ще бъде с 24 етажа, включващи 289 жилищни единици (апартаменти и ателиета), както и две подземни нива с над 400 паркоместа. Twin Tower се намира на ул. „Сребърна" 28 - в непосредствена близост до бул. „Черни връх" и метростанция „Витоша".

Проектът предвижда умни системи за енергийно управление, LED осветление, рециклируеми материали и станции за електромобили, 40% от общата площ ще бъде зелена.

„Това, което Cattelan Italia правят, е да създадат усещането за удобство и лукс във всяко едно пространство", коментира Радослав Котларов, изпълнителен директор на „ГБС Инвест" и управляващ Ghome – брандът за жилищно строителство на „Главболгарстрой".