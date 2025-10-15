Изследване на БНБ: Има влошаване на фискалната позиция след 2020 г.

Изследване на БНБ отчита тенденция към влошаване на фискалната позиция на страната в периода след 2020 г., става известно от съобщение на интернет страницата на централната банка по повод тримесечното издание на БНБ "Икономически преглед".

Изследването на тема "Анализ на фискалната позиция на България в периода след 2020 г." е включено в брой 3 на "Икономически преглед". В изследването са представени оценки за фискалната позиция на страната в контекста на цикличното развитие на икономиката. Оценките показват тенденция към влошаване на фискалната позиция през разглеждания период и дават индикация за провеждане на проциклична фискална политика, която стимулира вътрешното търсене и създава допълнителен инфлационен натиск в условията на възходяща фаза на бизнес и финансовия цикъл в икономиката, се посочва в съобщението.

От БНБ информират, че на свое заседание Управителният съвет на банката е приел за информация тримесечното издание на БНБ "Икономически преглед", брой 3 за 2025 г. В текущия брой е представен анализ на основните тенденции на развитие в българската икономика на база на публикувани към 25 септември тази година макроикономически показатели.

В публикацията се отчита, че растежът на икономическата активност в България се ускорява през второто тримесечие на 2025 г. и възлиза на 3,5 процента на годишна база, като основните фактори за това са понижението на вноса на стоки и значителното ускоряване на растежа на правителственото потребление. По компоненти основен положителен принос продължи да има частното потребление, което се повиши с 6,9 процента на годишна база в реално изражение, подкрепено от нарастването на заетостта и растежа на разполагаемия доход на домакинствата, докато приносът на нетния износ остана отрицателен, отбелязват от БНБ.

Посочва се още, че условията на пазара на труда остават много затегнати през второто тримесечие на годината. Заетостта се повиши с 3,7 процента на годишна база, а недостигът на работна ръка продължи да се увеличава до исторически високи нива. Тези фактори доведоха до силното повишение на номиналната компенсация на един нает с 18,5 процента на годишна база през второто тримесечие на 2025 г., се посочва в публикацията.

От БНБ отчитат още, че краткосрочните индикатори са давали разнопосочни сигнали за икономическата активност на фирмите и домакинствата през третото тримесечие на тази година, но като цяло са индикирали, че частното потребление ще продължи да има ключова роля за растежа на БВП. Част от показателите, които проследяват текущата производствена активност на фирмите, се позиционираха под дългосрочните си стойности, докато оборотите в търговията на дребно се повишиха на годишна база и нагласите на домакинствата се запазиха на високи в исторически план стойности, отбелязват от централната банка.

Годишната инфлация, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), възлезе на 3,5 процента през август 2025 г. спрямо 2,1 процента в края на 2024 г., като ускорението се определяше основно от групите на храните и на услугите, при които годишната инфлация в последните месеци се задържа на нива от около 6-7 процента, отчитат от БНБ. Най-съществено влияние за ускоряването на инфлацията оказват нарастването на разходите за труд на единица продукция в комбинация със силното частно потребление, което позволи на фирмите да пренесат по-високите производствени разходи към крайните потребители, пише БТА.

В публикацията се посочва, че през първите осем месеца на годината годишният темп на нарастване на кредита за домакинствата се запази близък до отчетения в края на 2024 г., като през август възлезе на 20,8 процента и за него с най-висок принос отново бяха жилищните кредити.