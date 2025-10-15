Осигурен е газът за зимата и от терминала при Александруполис

Над 10 международни компании участваха в търга на "Булгаргаз" за

доставка на втечнен природен газ

Над 10 международни компании се включиха в обявената от „Булгаргаз" тръжна

процедура за доставка на втечнен природен газ през месеците октомври и декември 2025 г. и през януари 2026 г. и март 2026 г. на терминала в Александруполис, Гърция, съобщиха от компанията.

За доставка на втечнен природен газ през октомври и декември 2025 г. са избрани компаниите TotalEnergies и Metlen Energy & Metals, а за месеците януари и март 2026 г. съответно Metlen Energy & Metals и Shell. Съгласно офертите на класираните участници и 4-те танкера ще бъдат натоварени на терминали за втечнен природен газ в САЩ.

На 16 септември т.г. „Булгаргаз" обяви тръжна процедура за осигуряване на общо 4 товара (4 000 000 мегаватчаса) втечнен природен газ в рамките на резервирания си капацитет на терминала в Александруполис. Доставката им е предвидена в съответствие със съгласуваните между оператора на

терминала Gastrade SA и „Булгаргаз" времеви слотове.

За участие в тръжната процедура бяха поканени 37 международни компании (търговци и производители на ВПГ), които са заявили интерес към предходни търгове, провеждани от дружеството и успешно са преминали процедурата по одобрение на „Булгаргаз".

С успешното приключване на тръжната процедура и с включването на втечнения природен газ от Александруполис в енергийния микс, „Булгаргаз" осигури заявените от българските битови и индустриални потребители количества природен газ за есенно-зимния сезон, съобщават от компанията.