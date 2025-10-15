Най-големият технологичен панаир в света „Gitex Global“ избра Белград за домакин на първия панаир на тази престижна организация в Югоизточна Европа, който под името „Gitex AI Serbia“ ще се проведе през 2027 г. по време на специализираното изложение „Expo 2027“.

Това решение беше взето днес при откриването на 45-ото издание на панаира Gitex Global в Дубай, и потвърждава позицията на Сърбия като нарастващ център на иновациите и новите технологии в този регион на Европа. На тазгодишния Gitex Global, който събира над 1 000 изложители и 200 000 посетители, Сърбия е и страна партньор.

Организацията „Gitex AI Serbia“ представлява исторически момент за Сърбия и региона на Югоизточна Европа, като отваря врати за международни партньорства и представяне на регионалния технологичен потенциал на световната сцена. Очаква се Белград да се превърне в ключово място за срещи на световни лидери в областите на изкуствения интелект, дигиталната трансформация и стартъп иновациите.

Директорът на Gitex Global, Трикси Лон Мирманд, след решението за организиране на „Gitex AI Serbia“ в Белград, заяви:

„Стартирането на GITEX Serbia 2027 отбелязва нова глава в нашия глобален път на разширяване на GITEX към нови центрове на иновации. Сърбия се отличава като динамичен мост между Изтока и Запада, и затова сме развълнувани, че ще доведем най-голямото световно събитие за технологии и стартъпи в Белград.“

Марко Чадеж, председател на Търговската камара на Сърбия, и директорът на Gitex Global, Трикси Лон Мирманд

Марко Чадеж, председател на Търговската камара на Сърбия, която имаше важна роля за получаването на организацията на този панаир, заяви:

„Има пътища, които са трудни. От момента, в който ги видите, ясно осъзнавате колко всяка стъпка по този път ще бъде изискваща и натоварваща. Въпреки това, наградата в края на това пътешествие е вълнуваща, ценна и жизненоважна.

Сърбия през последното десетилетие промени образователната си система, за да отговори на изискванията на технологичната революция. Въведохме програмиране още от 5-ти клас на основното училище, утроихме броя на ИТ специалистите, развихме експорта на ИТ услуги до 5 милиарда долара годишно! Нашата стартъп екосистема е нараснала с 25% през последните пет години.

Сега ни е необходима платформа, за да покажем ясно какво можем и какво искаме. Видяхме перфектния партньор, но беше необходимо и този партньор да ни види. Последните две години работа ни доведоха до този момент и днес сме развълнувани, че ни посреща специалното семейство на Gitex. Нищо от това не би било възможно без хората, изключителните хора, Трикси и нейния екип.

Затова ми позволете да изразя искрената си благодарност към Gitex и неговото ръководство, че ни приеха и ни дадоха възможност да говорим на света. Решени сме да използваме тази възможност и каня всички в Белград през 2027 г. Всеки труден път е по-лесен за преминаване с правилните хора до вас - и ние сме щастливи, че Трикси е на наша страна.“

Данило Йеринич, директор на EXPO 2027 d.o.o. Белград, заяви:

„Пристигането на Gitex Global в рамките на Експо 2027 Белград представлява повратна точка не само за нашата технологична сцена, но и за цялата икономика на региона. Това е сигнал, че Сърбия се превръща в част от най-важните потоци на глобалната дигитална трансформация. Свързвайки най-големия световен технологичен панаир с първото специализирано изложение в този регион на Европа, ние полагаме основите на нова икономика, базирана на знания, иновации и устойчиво развитие.

Gitex AI Serbia, в рамките на Expo 2027, ще бъде повече от технологично събитие: ще бъде платформа, която свързва инвеститори, стартапи, университети и индустрията. По този начин Сърбия ясно показва, че е готова да премине от фазата на технологичен потребител към фазата на технологичен създател.

Това партньорство представлява конкретно доказателство, че технологиите и икономиката не са отделни сфери, а общ двигател на бъдещето. Убеден съм, че Gitex AI Serbia и Expo 2027 Белград заедно ще поставят Сърбия в самото сърце на глобалната мрежа за технологично и икономическо развитие, като откриват нови пазари, нови инвестиции и нова перспектива за региона на Западните Балкани."