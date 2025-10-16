Хората и бизнесът трупат евро - купили 7,2 млрд. за година

Парите в обращение са намалели с близо 4 млрд. лева през тази година

Хората и бизнесът активно се подготвят за влизането на България в еврозоната от 1 януари 2026 г. Данните на БНБ за август тази година ясно показват ускорено трупане на евро и намаляване на левовата наличност в обращение – процес, който става все по-осезаем през последните месеци.

За последните дванадесет месеца централната банка е продала нетно 6,4 млрд. евро на търговските банки. За сравнение година по-рано този обем е бил 4,8 млрд. евро, което показва чувствително нарастване на търсенето.

Самите банки също отчитат увеличени продажби на евро към клиентите си - както фирми, така и физически лица. Основният натиск идва от бизнеса, който през последните 12 месеца е купил нетно 5,4 млрд. евро. Фирмите превалутират левови наличности и подготвят резерви в евро, за да минимизират рисковете от прехода към новата валута и да осигурят ликвидност в очакване на промяната.

Физическите лица също не остават назад. За периода до август 2025 г. домакинствата са купили нетно 1,8 млрд. евро от банките. Това са рекордни продажби, които експертите тълкуват като стремеж към стабилност в преходния период.

В резултат на тази вълна от превалутиране парите в обращение в левове отбелязват рязък спад. Докато през декември 2024 г. годишният растеж на парите в обращение е бил 5,5%, към юни 2025 г. вече се наблюдава спад от 0,3%, а през август понижението достига 6,2% на годишна база. Последните данни на БНБ към 10 октомври показват, че в обращение са 27,248 млрд. лв. В началото на тази година - на 3 януари, сумата е била над 31 млрд.

Според анализатори този процес е естествена част от подготовката за въвеждането на еврото. Тенденцията ясно показвала, че българската икономика вече превключва към еврозоната. Очакванията са, че през последното тримесечие на 2025 г. натрупването на евро ще се ускори още повече.

Рекорд на фалшиви пари

Рекорд при фалшините пари през тази година отчитат от БНБ. Броят на задържаните неистински банкноти през третото тримесечие на годината е 2896. За последно по-голямо количество е имало през първото тримесечие на 2010 година - 3327 броя.

Най-често се подправят банкноти с номинал от 50 лева - 2748 броя, или близо 95 на сто от всички неистински пари. Това е най-високият брой фалшификати на тези банкноти, откакто се води тази статистика. 100-левките са втори по подправяне - 91 броя, следват купюрите от 20 лева - 51 броя.

Задържаните фалшиви пари през третото тримесечие нарастват 2,5 пъти спрямо второто, когато бяха 1249 броя. Тогава най-често подправяни се оказаха тези от 100 лева - 661 броя, следвани от тези с номинал от 50 лева - 533 .

Като цяло последните две тримесечия се наблюдава драстичен ръст на задържаните неистински банкноти.