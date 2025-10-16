Инфлацията вече 5,6%, въпреки че цените през септември леко паднали (Графика)

България се нарежда на 9-о място в ЕС по поскъпване

Годишната инфлация в България през септември се устреми към нови върхове, достигайки 5,6%. Толкова висок показателят не е бил от края на 2023 г. Това надвишава всички прогнози и много институции вече преразглеждат сметките си за българската икономика.

Шефът на БНБ Димитър Радев предупреди преди няколко дни, че инфлацията се ускорява заради нарастващите разходи за труд за единица продукция, както и заради силното частно потребление. То позволява на фирмите да пренасят по-високите производствени разходи към крайните потребители. Затова и очакванията на институцията са инфлацията да продължи да се покачва, след което да се забави в началото на 2026 г. до около 3,8% на годишна база.

Основните двигатели на инфлацията остават храните и услугите. При храните, които

са най-големият разход за домакинствата у нас,

инфлацията се забавя на годишна база - от 6,9% през август до 6,2% през септември, но все пак е по-висока от общата. Ръстът на цените в сектора на развлеченията и културата е най-голям - над 19% на годишна база. Цените на услугите на хотели и ресторанти се ускоряват до 10,8% спрямо година по-рано.

За отбелязване е, че през септември цените всъщност са паднали и месечната инфлация е минус 0,8%. Това че въпреки този факт годишната инфлация се покачва, е чисто статистически феномен. През миналия септември цените са паднали още по-рязко, но тези данни сега излизат от годишните изчисления и това прави така, че годишната инфлация да се покачва.

През септември са се случили типичните за сезона движения на цените. През летните месеци например основен двигател на общия ръст на цените беше туризмът, но

през септември нощувките в хотелите вече са с 26,5% по-евтини,

пакетните услуги за почивка и туристически пътувания - с 15,7%, а международните полети - с 11,7%, показват данните на НСИ.

Междувременно със започването на новата учебна година водещи по ръст са цените в сектор образование, които нарастват с 4,5% спрямо август. Например има еднократен ръст от 15,7% в прогимназиалното и средното образование, където

таксите за частни училища поскъпнаха

С 2,7% поскъпва и висшето образование след вдигането на таксите на университетите. Поскъпват, макар и по-малко, дрехите и обувките, фризьорските услуги и шофьорските курсове, а минимално и част от автомобилните горива.

Измерена по европейската методология, годишната инфлация в България през септември е 4,1% и е почти двойно по-висока от средната за еврозоната, където е 2,2% през септември според предварителни данни на Евростат. С най-голям ръст на цените както обикновено са страните от Източна Европа - в Румъния тя е 8,5%, в Естония - 6,2%, а България се нарежда на 9-о място по поскъпване сред 27-те страни.