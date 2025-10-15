Турция ще строи ново летище върху изкуствен остров в Черно море

В Турция е подготвен проект за изграждане на ново летище върху изкуствен остров в Черно море край град Трабзон.

"Планираме търгът за летището, което ще бъде построено над морето, да приключи тази година. А догодина да започне работата по изграждането", заяви турският министър на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралъоглу пред Анадолската агенция, пише в. "Миллиет".

Съществуващото летище на черноморския град Трабзон е първото летище, построено върху морето. По думите на турския транспортен министър, то е едно от най-натоварените в Турция, поради което се работи по проект за построяване на ново летище.

„Сегашната писта на летище Трабзон не отговаря на международните стандарти. То има една писта с дължина 2640 метра, а площта на пистата не е с необходимия размер. Съществуващите съоръжения не са достатъчни, за да поберат постоянно нарастващия брой пътници и товари. Поради което завършихме проекта за новото летище", допълва министърът.

Новото летище в Трабзон се планира да бъде построено на три етапа. Първата фаза обхваща развитието, поддръжката, ремонта и обновяването на съществуващите съоръжения до изграждането на новото летище. Втората фаза е строителството на инфраструктурата, включваща нови писти, пътеки за рулиране, перони, ленти за таксиметрови коли върху площ от 3 милиона квадратни метра, която ще бъде "отнета" от морето. Третата фаза обхваща изграждането на нови надземни съоръжения, включително терминална площ от 110 000 квадратни метра и общо 65 000 квадратни метра технически блокове, кули и спомагателни сгради.

Предвижда се новото летище да бъде с годишен капацитет 10 млн. пътници и да бъде построено за срок от около 7 години.

Летище Трабзон, което обслужва населението и в черноморските градове Орду и Гиресун, е първият аеропорт, построен върху изкуствен остров. То бе открито преди 10 години и е на стойност 133 млн. долара. А за построяването на изкуствения остров са използвани 35 млн. тона почва.

Черноморският регион на Турция, който е с население около 8 млн., е третият по гъстота на населението регион след Средиземноморския (11 млн. души) и Егейския (около 9 млн. души).