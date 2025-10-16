Петролът поскъпна с около 1% след изявлението на Тръмп, че Индия спира доставките от Русия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Цените на петрола се повишиха с около 1 на сто в днешната азиатска търговия, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че премиерът Нарендра Моди е обещал, че Индия ще спре да купува руски петрол. Прекратяване на доставките на петрол от Русия за Индия би могло да доведе до дефицит на суровината на други места по света, информира Ройтерс.

Сортът Брент от Северно море, чиято цена е референтна за европейския пазар, наддаде с 54 цента или 0,87 на сто до 62,45 долара за барел. Американският лек суров петрол WTI поскъпна с 57 цента или 0,98 на сто и един барел се търгува за 58,84 долара, посочи БТА.

И двата фючърса отбелязаха най-ниското си ниво от началото на май в предходната сесия на фона на търговското напрежение между САЩ и Китай и след предупреждение от Международната агенция за енергията (МАЕ) за голям излишък на петролния пазар през идната година.

Президентът Тръмп вчера заяви, че Индия, която получава около една трета от вноса си на петрол от Русия, ще спре покупките на петрол от Москва.

Индийското посолство във Вашингтон не отговори на запитване на Ройтерс, изпратено по имейл, дали Моди е поел подобен ангажимент пред Тръмп.

Някои индийски рафинерии се подготвят да намалят вноса на руски петрол, като се очаква това да се случи постепенно, съобщиха за Ройтерс източници, запознати с въпроса.

Американският министър на финансите Скот Бесънт също обяви снощи, че е казал на японския министър на финансите Кацунобу Като, че администрацията на Тръмп очаква Япония да спре вноса на руска енергия.

Индия и Китай са двата най-големи купувача на руски суров петрол, изнасян по море, а подобни сделки попадат под санкциите на САЩ и Европейския съюз.

В продължение на месеци премиерът Моди устояваше на натиска на САЩ да спре да купува руски петрол, като индийските власти защитаваха покупките като жизненоважни за националната енергийна сигурност.

Също така вчера правителството на Великобритания представи нови санкции, насочени срещу руските петролни компании "Роснефт" и "Лукойл".

Сред санкционираните субекти са четири нефтени терминала, китайската частна рафинерия "Шандун Юлун Петрокемикъл" (Shandong Yulong Petrochemical), 44 танкера от "сенчестия флот", транспортиращ руски петрол, както и "Наяра Енерджи Лимитед" (Nayara Energy Limited), рафинерия в Индия, собственост на Русия.