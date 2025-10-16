Близо 10% от електричеството в Европа е от вятърна енергия през изминалото денонощие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 9,8 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 8 процента от общото количество електроенергия (603 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 1,9 процента (143 гигаватчаса) от нея, посочи БТА.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Дания (57,4 процента), Швеция (34,2 на сто) и Финландия (30,5 процента).

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (141,1 гигаватчаса), Швеция (116,2 гигаватчаса) и Франция (114,6 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 0,8 гигават от вятърните турбини.