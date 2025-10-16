Българинът яде по 76 кг зеленчуци, 69 кг хляб и 58 кг месо на година

Хвърля по 93 кг храна

Днес отбелязваме Световния ден на храните. По този повод Националният статистически институт представя обобщени данни за хранителните навици на българите през 2024 г.

Средногодишно един човек в България потребява 166 броя яйца, 10 литра олио, 12 кг сирене, 20 литра прясно мляко, 28 кг кисело мляко. Годишното меню на българина включва също 76 кг зеленчуци, 60 кг плодове. Потребяваме 69 кг хляб и тестени изделия. Българинът консумира 58 кг месо и месни произведения, посочи БТА.

Световният ден на храните се отбелязва за първи път през 1981 г. по инициатива на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО). Всяка година събитията за честването се провеждат под определена тема. Тази година тя е "Ръка за ръка за по-добра храна и по-добро бъдеще". Вече над 150 държави се включват в проявата, като България се присъединява през 2006 г.

Същевременно ЕС изчислява, че Общността генерира около 130 килограма хранителни отпадъци на човек всяка година, което се равнява на 60 милиона тона. През 2023 г. средностатистическият българин е изхвърлял 93 килограма храна според данни на Евростат, цитирани от изпълнителния директор на Българската хранителна банка Цанка Миланова. Това се равнява на 614 000 тона, изхвърляни в страната всяка година. Хранителните отпадъци представляват една десета (9,9 на сто) от общия поток, сочат данните от морфологичния състав на битовите отпадъци, се посочва в Анализ на състоянието относно отпадъците към Националния план за управление на отпадъците 2021-2028 г., публикуван в интернет страницата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).