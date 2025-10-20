Колко спестяват колите със старт/стоп система?

Каква е ползата от старт/стоп системата в колите, която се включва, когато автомобилът е спрял в задръстване или на светофар. Системата изключва двигателя, докато возилото не тръне, когато се включва автоматично.

Американското дружество на автомобилните инженери (SAE) проведе сериозно проучване. SAE установи, че в зависимост от условията на шофиране, автоматичната старт/стоп технология намалява разхода на гориво между 7 и 26 процента. Тези резултати са получени от тест през 2023 г. на четири различни превозни средства в три стандартизирани тестови цикъла - тестът за разход на гориво в града по Федералната тестова процедура, допълнителният FTP за агресивно шофиране с високо ускорение и цикълът на EPA New York City Cycle.

Автоматичните старт/стоп системи не помогнаха особено в теста, който е базиран на агресивно шофиране с високо ускорение. Изненадващо е, че в градския FTP тест разходът на гориво се подобри със 7,27%, докато ползите се оказаха по-значителни в теста NYCC (който включва много движение/спиране), където разходът на гориво спада с 26,4%. Това не е малко.