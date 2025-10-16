ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

$40 млрд. дават "Майкрософт", "Енвидиа", "ексЕйАй" и "Блекрок" за компания за центрове за данни

Майкрософт Снимка: Pixabay

Американските корпорации "Енвидиа" (Nvidia), "Майкрософт" (Microsoft), "Блекрок" (BlackRock) и "ексЕйАй" (xAI) са се присъединили към консорциум от инвеститори, който ще придобие "Алайнд дейта сентърс" (Aligned Data Centers) за 40 милиарда долара. Това обявиха компаниите в изявление, публикувано снощи, предаде Си Ен Би Си.

"Алайнд дейта сентърс" проектира и управлява центрове за данни в Северна и Южна Америка и е собственост на "Макуори асет мениджмънт" (Macquarie Asset Management) посочва БТА.

Консорциумът включва членовете на инициативата на "Блекрок" - "Партньорство за инфраструктура за изкуствен интелект" (Artificial Intelligence Infrastructure Partnership - AIIP). Инициативата е формирана през 2024 г. от "Блекрок", Ем Джи Екс, "Енвидиа" и "Майкрософт", като цели да ускори инвестициите в инфраструктурата за изкуствен интелект.

Към консорциума, който планира да придобие 100 процента от капитала на "Алайнд дейта сентърс" в рамките на най-голямата глобална сделка за центрове за данни, се присъединяват и Кувейтската инвестиционна агенция и суверенния фонд на Сингапур "Темасек" (Temasek), се посочва в изявление на компаниите.

Сделката е първата инвестиция на "Партньорство за инфраструктура за изкуствен интелект" и е стъпка към целта на групата да инвестира 30 милиарда долара собствен капитал.

"Чрез тази инвестиция в "Алайнд дейта сентърс" ние продължаваме да преследваме целта си да предоставим необходимата инфраструктура за бъдещето на изкуствения интелект, като същевременно предлагаме на нашите клиенти атрактивни възможности да участват в неговото развитие", заяви Лари Финк, главен изпълнителен директор на "Блекрок".

Технологичните компаниите се надпреварват да изградят инфраструктурата, която според тях ще им е необходима, за да отговорят на нарастващото търсене на изкуствен интелект.

Сделката се очаква да бъде финализирана в края на следващата година и все още подлежи на регулаторни одобрения.

