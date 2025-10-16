ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илон Мъск на Балканите се опитва да купи всички акции на Bugatti от Porsche!

Георги Луканов

[email protected]

1352
Мате Римац е наричан Илон Мъск на Балканите.

Хърватинът Мате Римац е отправил предварителна оферта за 45-процентния дял на Porsche в Bugatti. Съвместната инвестиция се оценява на малко над 1 милиард евро, съобщава Bloomberg.

Римац, известен и като Илон Мъск на Балканите, казва, че иска да поеме съвместното предприятие и че има инвеститори, които го подкрепят, за да сключи сделката. Идеята е тя да бъде финализирана до следващата година.

Мате Римац очевидно иска повече автономност при вземането на решения, които са от решаващо значение за компанията. Както самият той казва, иска да взема решения, без да се налага да ги обяснява пред 50 души.

