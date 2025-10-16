"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

По-високата оценка отразява повишената капитализация и платежоспособност на застрахователната група, както и очакванията за добри финансови резултати и подобрена адекватност на резервите.

Една от водещите агенции за кредитен рейтинг всвета - Fitch Ratings, увеличи оценката си за ЗД Евроинс АД (ЕвроинсБългария) - най-голямото дъщерно дружество на Евроинс Иншурънс Груп АД(ЕИГ), от ‘B+’ на ‘BB-’ със стабилна перспектива.

Сред ключовите фактори за по-високия рейтинг са повишената капитализация и платежоспособност на групата, по-добрата адекватност на техническите резерви,и понижения инвестиционен риск. Fitch акцентира и на водещата позиция на Евроинс на българския пазар. Рейтинговата агенция отбелязва, че в края на 2024 г. коефициентът на покритиена капиталовото изискване за платежоспособност (SCR) на компанията-майка ЕИГ достига 159% спрямо 126% година по-рано.

Fitch припомня и увеличениетона капитала на застрахователната група със 175 млн. лв. (89.5 млн. евро), врезултат на което капиталовата база на групата нараства повече от два пъти до 330 млн. лв. (168.7 млн. евро). Техническите резерви се повишават, а делът нарисковите активи в баланса на групата намалява значително. Очакванията закрайния финансов резултат на Евроинс са положителни.

