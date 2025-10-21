Безпилотни таксита по улиците на Лондон от следващата година

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американската компания Waymo обяви, че нейните таксита без шофьор ще бъдат достъпни по улиците на Лондон от следващата година, с което британската столица ще стане първият европейски град с напълно автономна таксиметрова услуга, пише Guardian.

Според изявлението на компанията, превозните средства първоначално ще се управляват от обучени шофьори по безопасност, докато напълно автономното шофиране се очаква да започне през 2026 г., след получаване на необходимите разрешителни от съответните британски власти.

Waymo, част от групата Alphabet, която притежава и Google, в момента предлага услуги за робо-таксита в Сан Франциско и няколко други американски града.

Британският министър на транспорта Хайди Александър приветства плановете на американската компания, като посочи, че "автономните превозни средства ще допринесат за нови работни места, инвестиции и по-голяма достъпност на транспорта".

Пълното прилагане на Закона за автономните превозни средства във Великобритания се очаква в края на 2027 г., като подобни проекти за Лондон са обявени от Uber и местната компания Wayve.