ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

4500 домакинства в Смолян преминават на екоуреди, ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21512627 www.24chasa.bg

Безпилотни таксита по улиците на Лондон от следващата година

Георги Луканов

[email protected]

1896
Компанията на Google - Waymo, с автономен Chrysler Pacifica.

Американската компания Waymo обяви, че нейните таксита без шофьор ще бъдат достъпни по улиците на Лондон от следващата година, с което британската столица ще стане първият европейски град с напълно автономна таксиметрова услуга, пише Guardian.

Според изявлението на компанията, превозните средства първоначално ще се управляват от обучени шофьори по безопасност, докато напълно автономното шофиране се очаква да започне през 2026 г., след получаване на необходимите разрешителни от съответните британски власти.

Waymo, част от групата Alphabet, която притежава и Google, в момента предлага услуги за робо-таксита в Сан Франциско и няколко други американски града.

Британският министър на транспорта Хайди Александър приветства плановете на американската компания, като посочи, че "автономните превозни средства ще допринесат за нови работни места, инвестиции и по-голяма достъпност на транспорта".

Пълното прилагане на Закона за автономните превозни средства във Великобритания се очаква в края на 2027 г., като подобни проекти за Лондон са обявени от Uber и местната компания Wayve.

Компанията на Google - Waymo, с автономен Chrysler Pacifica.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса