Разрешено ли е да се монтират на колата гуми от различни производители?

Автомобилните гуми се износват различно отпред и отзад. Препоръката на специалистите е гумите да се сменят на всеки 40 000 километра.

Шофьорите с по-ниска покупателна способност често избират метода на комбиниране на гуми от различни производители. Това не е забранено от закона, стига дълбочината на протектора да не падне под законовия минимум от 1,6 мм.

Можете да шофирате с гуми от различни производители, но експертите не препоръчват това от съображения за безопасност, защото всяка гума реагира различно. Тази разлика може да повлияе негативно на сцеплението, спирането, износването и стабилността.

Ако обаче сменяте само две гуми, те трябва да са на една и съща ос и да са идентични по отношение на марка, модел, размер, индекс на натоварване и скорост, категория (лятни, зимни, всесезонни) и конструкция. Те също така трябва да имат едни и същи технически спецификации.

Също така не е забранено от закона, но не се препоръчва да смесвате зимни летни и всесезонни гуми. Ако нямате избор и абсолютно трябва да ги комбинирате, Michelin заявява , че е по-разумно да монтирате летни гуми отпред и зимни или всесезонни гуми отзад, за да се постигне по-добро сцепление с пътя и да се намали възможността за подхлъзване.