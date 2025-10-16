Водещите борсови индекси в Европа се движат колебливо днес

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водещите борсови индекси в Европа се движат колебливо в днешните ранни сесии. Тази седмица търговията на европейските пазари беше нестабилна, като във вторник индексите отбелязаха двуседмично дъно, но вчера компенсираха част от загубите, съобщи БТА по информация на Си Ен Би Си.

Във Франкфурт DAX изтри 0,17 на сто до 24 140,38 пункта към 11:25 часа българско време, а лондонският FTSE 100 намаля с 0,19 на сто до 9406,63 пункта. Най-новите данни на британската статистика, публикувани тази сутрин, показаха, че икономическата продукция на Великобритания е регистрирала скромен ръст от 0,1 на сто през август спрямо юли.

Парижкият водещ индекс CAC 40 нарасна минимално - с 0,01 на сто до 8077,47 пункта.

В Амстердам индексът AEX 25 наддаде с 0,09 на сто до 956,04 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 е нагоре с 0,11 на сто до равнище 568,37 пункта.