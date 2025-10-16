Последователно изпълнение на стратегията, с фокус върху устойчив ръст и стратегически инвестиции

Важни финансови акценти:

Органичният ръст на продажбите (OG) за първите девет месеца на 2025 г. възлиза на 3,3%, включително 0,6% реален вътрешен ръст (RIG) и 2,8% ефект от ценови корекции.

За третото тримесечие органичният ръст достига 4,3%, а реалният вътрешен ръст се възстановява до 1,5%, благодарение на целенасочени инвестиции в растеж и оптимизация на ценовите нива.

Продажбите на Групата за деветмесечието са 65,9 млрд. швейцарски франка, с отрицателно въздействие от валутни колебания от 5,4% и положителен ефект от нетни придобивания от 0,1%.

Основни двигатели на органичния ръст са категориите Кафе и напитки, Шоколадови продукти и Храни за домашни любимци. Всички основни продуктови направления отчитат подобрение на реалния вътрешен ръст.

Инвестиции в растеж: Ускорението на органичния ръст с 130 базисни пункта спрямо деветмесечието на 2024 г. се дължи на стратегическите инвестиции в ключови направления:

Ускорението на органичния ръст с 130 базисни пункта спрямо деветмесечието на 2024 г. се дължи на стратегическите инвестиции в ключови направления: Програма Fuel for Growth: Продължава ускорено изпълнение на инициативите за оперативна ефективност и оптимизация на разходите. Очакваните годишни спестявания от 1,0 млрд. швейцарски франка удвояват първоначалния план, като общата цел за спестявания е увеличена на 3,0 млрд. швейцарски франка до края на 2027 г.

Продължава ускорено изпълнение на инициативите за оперативна ефективност и оптимизация на разходите. Очакваните годишни спестявания от 1,0 млрд. швейцарски франка удвояват първоначалния план, като общата цел за спестявания е увеличена на 3,0 млрд. швейцарски франка до края на 2027 г. Ясен план за свободен паричен поток над 8 млрд. швейцарски франка за 2025 г., с устойчив растеж от 2026 г. нататък.

Прогнозата за 2025 г. предвижда подобрение на органичния ръст на продажбите спрямо 2024 г.. Маржът на оперативната печалба (UTOP) се очаква да бъде на или над 16,0%, като Нестле остава ангажирана към целенасочени инвестиции в устойчив средносрочен растеж.

Нестле отчита стабилни финансови резултати за първите девет месеца на 2025 г., с органичен ръст от 3,3% и общи отчетени продажби от 65,9 милиарда швейцарски франка. Въпреки глобалната икономическа несигурност, компанията потвърждава очакванията си за по-висок органичен ръст спрямо 2024 г., като маржът на оперативната печалба от основна търговска дейност (UTOP) се очаква на или над 16,0%.

Главният изпълнителен директор на Нестле, Филип Навратил, коментира:

„Постигането на растеж, воден от реален вътрешен ръст (RIG), е нашият основен приоритет. Увеличихме инвестициите, за да постигнем именно това и резултатите започват да са видими. Сега трябва да направим повече и да действаме по-бързо, за да засилим темпото на растежа си. С навлизането на Нестле в следващия етап от своето развитие, ще прилагаме стриктен и целенасочен подход към разпределението на ресурсите като ще приоритизираме възможностите и бизнес направленията с най-висок потенциал за възвръщаемост. Ще бъдем по-смели в мащабните инвестиции и в насърчаването на иновациите, за да осигурим ускорен растеж и създаване на по-голяма стойност, в дългосрочен план.“

Органичният ръст на продажбите за деветмесечието възлиза на 3,3%, включително 0,6% реален вътрешен ръст (RIG) и 2,8% ефект от ценови корекции. През третото тримесечие органичният ръст достига 4,3%, като RIG се възстановява до 1,5%, благодарения на инвестиции в растеж и целенасочени действия за управление на ценовата еластичност. Маржът на оперативната печалба остава стабилен, като компанията продължава целенасочено да инвестира в стратегическите си направления.

Програмата Fuel for Growth продължава ускореното си развитие, с фокус върху оперативната ефективност и оптимизацията на разходите. Плановете за глобално намаляване на персонала обхващат около 16 000 служители до края на 2027 г., като 12 000 позиции са административни, а 4 000 – в производството и веригата на доставки. Очакваните годишни спестявания от 1,0 млрд. швейцарски франка удвояват първоначалния план, а общата цел за спестявания се увеличава на 3,0 млрд. швейцарски франка.

Общите отчетени продажби на Групата за деветмесечието достигат 65,9 милиарда швейцарски франка, което представлява спад от 1,9%, дължащ се основно на валутните колебания (-5,4%), докато нетните придобивания добавят +0,1%. Органичният ръст (OG) е 3,3%, с положителен принос от всички географски зони и глобално управлявани бизнеси.

Продажбите по продуктови категории показват стабилен растеж за първите девет месеца на 2025 г., като категория Кафе и напитки нараства с 7,5%, водена от ценови корекции при Разтворимото кафе и кафе капсули, а Шоколадови продукти отбелязват ръст от 8,0%, с водещ принос от марката KitKat и сегмента на Десерти. Храни за домашни любимци се увеличават с 1,2%, Млека и сладолед с 1,8%, Води с 3,4%, Детско хранене и Хранене и здравни науки също показват положителен ръст, докато категория Храни отчита лек спад с резултат от 0,4%.

По каналите на продажба органичният ръст остава стабилен, като търговията на дребно се увеличава с 3,1%, външната консумация с 6,2%, а онлайн продажбите (e-commerce) нарастват с 13,2%, достигайки 20,2% от общите продажби на Групата, отразявайки ефективното изпълнение на стратегическите инвестиции в растеж и оптимизация на ключовите канали. Развитите пазари отбелязват органичен ръст от 2,1%, а развиващите се пазари – 5,2%

Компанията запазва положителна перспектива за края на годината. Очаква се органичният ръст на продажбите през 2025-та да се подобри спрямо 2024 г., а маржът на оперативна печалба от търговска дейност (UTOP) да остане на или над 16,0%. Нестле потвърждава ангажимента си към стабилна дивидентна политика и продължава да инвестира в дългосрочен устойчив растеж.

В зона Европа, Нестле отчита органичен ръст от 4,3% и реален вътрешен ръст от 0,5%, с подобрение във всички ключови пазари и продуктови категории. Основните двигатели на растежа са категории Кафе и напитки, Шоколадови продукти и Храни за домашни любимци, благодарение на целенасочени ценови корекции и устойчиво подобрение на реалния вътрешен ръст. Положителна динамика се наблюдава на ключови пазари като Великобритания, Ирландия, Франция, Турция и Иберийския полуостров. В същото време се отбелязва стабилно развитие на категориите Храни за домашни любимци и Кафе и напитки, докато при категория Шоколадови продукти има частично възстановяване на реалния вътрешен ръст вследствие на краткосрочната ценова еластичност.

За България, изпълнителният директор на Нестле България, Петър Стоилов, заяви:

“Целият екип на Нестле България е силно мотивиран от доставеният резултат от 4,6% органичен ръст в деветмесечието, като трето тримесечие на годината бе рекордно силно, с ясно изразен ръст в обем в почти всички продуктови категории, с които сме представени на пазара. Оптимистични сме от положителните сигнали, дадени от българските потребители по отношение на иновациите, които представихме в периода. Заслужаващи да бъдат споменати са STARBUCKS by Nespresso капсули и KITKAT Chunky Funky. Особено емоционални бяха моментите от юбилейния календар на Нестле за Живей активно – инициативата, зад която ние силно стоим и която промотира физическата активност и балансираното хранене.”