Последователно изпълнение на стратегията, с фокус върху устойчив ръст и стратегически инвестиции
Важни финансови акценти:
- Органичният ръст на продажбите (OG) за първите девет месеца на 2025 г. възлиза на 3,3%, включително 0,6% реален вътрешен ръст (RIG) и 2,8% ефект от ценови корекции.
- За третото тримесечие органичният ръст достига 4,3%, а реалният вътрешен ръст се възстановява до 1,5%, благодарение на целенасочени инвестиции в растеж и оптимизация на ценовите нива.
- Продажбите на Групата за деветмесечието са 65,9 млрд. швейцарски франка, с отрицателно въздействие от валутни колебания от 5,4% и положителен ефект от нетни придобивания от 0,1%.
- Основни двигатели на органичния ръст са категориите Кафе и напитки, Шоколадови продукти и Храни за домашни любимци. Всички основни продуктови направления отчитат подобрение на реалния вътрешен ръст.
- Инвестиции в растеж: Ускорението на органичния ръст с 130 базисни пункта спрямо деветмесечието на 2024 г. се дължи на стратегическите инвестиции в ключови направления:
- Програма Fuel for Growth: Продължава ускорено изпълнение на инициативите за оперативна ефективност и оптимизация на разходите. Очакваните годишни спестявания от 1,0 млрд. швейцарски франка удвояват първоначалния план, като общата цел за спестявания е увеличена на 3,0 млрд. швейцарски франка до края на 2027 г.
- Ясен план за свободен паричен поток над 8 млрд. швейцарски франка за 2025 г., с устойчив растеж от 2026 г. нататък.
- Прогнозата за 2025 г. предвижда подобрение на органичния ръст на продажбите спрямо 2024 г.. Маржът на оперативната печалба (UTOP) се очаква да бъде на или над 16,0%, като Нестле остава ангажирана към целенасочени инвестиции в устойчив средносрочен растеж.
Нестле отчита стабилни финансови резултати за първите девет месеца на 2025 г., с органичен ръст от 3,3% и общи отчетени продажби от 65,9 милиарда швейцарски франка. Въпреки глобалната икономическа несигурност, компанията потвърждава очакванията си за по-висок органичен ръст спрямо 2024 г., като маржът на оперативната печалба от основна търговска дейност (UTOP) се очаква на или над 16,0%.
Главният изпълнителен директор на Нестле, Филип Навратил, коментира:
„Постигането на растеж, воден от реален вътрешен ръст (RIG), е нашият основен приоритет. Увеличихме инвестициите, за да постигнем именно това и резултатите започват да са видими. Сега трябва да направим повече и да действаме по-бързо, за да засилим темпото на растежа си. С навлизането на Нестле в следващия етап от своето развитие, ще прилагаме стриктен и целенасочен подход към разпределението на ресурсите като ще приоритизираме възможностите и бизнес направленията с най-висок потенциал за възвръщаемост. Ще бъдем по-смели в мащабните инвестиции и в насърчаването на иновациите, за да осигурим ускорен растеж и създаване на по-голяма стойност, в дългосрочен план.“
Органичният ръст на продажбите за деветмесечието възлиза на 3,3%, включително 0,6% реален вътрешен ръст (RIG) и 2,8% ефект от ценови корекции. През третото тримесечие органичният ръст достига 4,3%, като RIG се възстановява до 1,5%, благодарения на инвестиции в растеж и целенасочени действия за управление на ценовата еластичност. Маржът на оперативната печалба остава стабилен, като компанията продължава целенасочено да инвестира в стратегическите си направления.
Програмата Fuel for Growth продължава ускореното си развитие, с фокус върху оперативната ефективност и оптимизацията на разходите. Плановете за глобално намаляване на персонала обхващат около 16 000 служители до края на 2027 г., като 12 000 позиции са административни, а 4 000 – в производството и веригата на доставки. Очакваните годишни спестявания от 1,0 млрд. швейцарски франка удвояват първоначалния план, а общата цел за спестявания се увеличава на 3,0 млрд. швейцарски франка.
Общите отчетени продажби на Групата за деветмесечието достигат 65,9 милиарда швейцарски франка, което представлява спад от 1,9%, дължащ се основно на валутните колебания (-5,4%), докато нетните придобивания добавят +0,1%. Органичният ръст (OG) е 3,3%, с положителен принос от всички географски зони и глобално управлявани бизнеси.
Продажбите по продуктови категории показват стабилен растеж за първите девет месеца на 2025 г., като категория Кафе и напитки нараства с 7,5%, водена от ценови корекции при Разтворимото кафе и кафе капсули, а Шоколадови продукти отбелязват ръст от 8,0%, с водещ принос от марката KitKat и сегмента на Десерти. Храни за домашни любимци се увеличават с 1,2%, Млека и сладолед с 1,8%, Води с 3,4%, Детско хранене и Хранене и здравни науки също показват положителен ръст, докато категория Храни отчита лек спад с резултат от 0,4%.
По каналите на продажба органичният ръст остава стабилен, като търговията на дребно се увеличава с 3,1%, външната консумация с 6,2%, а онлайн продажбите (e-commerce) нарастват с 13,2%, достигайки 20,2% от общите продажби на Групата, отразявайки ефективното изпълнение на стратегическите инвестиции в растеж и оптимизация на ключовите канали. Развитите пазари отбелязват органичен ръст от 2,1%, а развиващите се пазари – 5,2%
Компанията запазва положителна перспектива за края на годината. Очаква се органичният ръст на продажбите през 2025-та да се подобри спрямо 2024 г., а маржът на оперативна печалба от търговска дейност (UTOP) да остане на или над 16,0%. Нестле потвърждава ангажимента си към стабилна дивидентна политика и продължава да инвестира в дългосрочен устойчив растеж.
В зона Европа, Нестле отчита органичен ръст от 4,3% и реален вътрешен ръст от 0,5%, с подобрение във всички ключови пазари и продуктови категории. Основните двигатели на растежа са категории Кафе и напитки, Шоколадови продукти и Храни за домашни любимци, благодарение на целенасочени ценови корекции и устойчиво подобрение на реалния вътрешен ръст. Положителна динамика се наблюдава на ключови пазари като Великобритания, Ирландия, Франция, Турция и Иберийския полуостров. В същото време се отбелязва стабилно развитие на категориите Храни за домашни любимци и Кафе и напитки, докато при категория Шоколадови продукти има частично възстановяване на реалния вътрешен ръст вследствие на краткосрочната ценова еластичност.
За България, изпълнителният директор на Нестле България, Петър Стоилов, заяви:
“Целият екип на Нестле България е силно мотивиран от доставеният резултат от 4,6% органичен ръст в деветмесечието, като трето тримесечие на годината бе рекордно силно, с ясно изразен ръст в обем в почти всички продуктови категории, с които сме представени на пазара. Оптимистични сме от положителните сигнали, дадени от българските потребители по отношение на иновациите, които представихме в периода. Заслужаващи да бъдат споменати са STARBUCKS by Nespresso капсули и KITKAT Chunky Funky. Особено емоционални бяха моментите от юбилейния календар на Нестле за Живей активно – инициативата, зад която ние силно стоим и която промотира физическата активност и балансираното хранене.”