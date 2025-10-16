КЗП глоби с по 30 хил. лв. 70 търговци, които не предоставят информация за цените

Комисията за защита на потребителите (КЗП) прие днес решение за налагане на санкции на търговци, които не изпълняват задължението си по Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) да публикуват на своите интернет страници цените на стоките или да ги предоставят на Комисията чрез портала "Колко струва". Това съобщиха от КЗП.

Размерът на всяка една от санкциите е 30 000 лева - над предвидения в закона минимум от 10 000 лв., но под максимума от 100 000 лв., като е съобразена тежестта на нарушенията и общественият интерес, уточняват от Комисията.

След изтичането на преходния период на 8 октомври 2025 г., когато КЗП отправяше само предупреждения, бяха извършени масови проверки на търговци на 9 октомври, а резултатите показаха, че 70 от търговците не предоставят изискуемата информация. Към настоящия момент след предприетите действия от КЗП, 30 от тези 70 търговци вече предоставят изискуемата информация, което не отменя санкционирането им за периода, в който не са подавали данни за цените, отбелязват от КЗП.

Комисията е категорична, че задължението за ежедневното подаване на данни за цените е в сила от 11 август 2025 г., и напомня, че проверки продължават, а санкциите ще се прилагат последователно. Наложените мерки не са самоцел, а целят прозрачност на пазара и защита на правото на потребителите да бъдат информирани за актуалните цени на стоките, посочват от институцията.

КЗП призовава всички търговци, които все още не са изпълнили законовите си задължения, незабавно да предприемат действия за предоставяне на информацията, тъй като неизпълнението подлежи на строги санкции.