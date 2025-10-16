Путин: Русия ще намали добива на петрол, но остава надежден енергиен партньор

Президентът на Русия Владимир Путин произнесе днес основната реч на конференцията "Руска енергийна седмица", която се провежда в Москва, съобщава Ройтерс, цитирани от БТА.

В речта си той посочва, че Русия ще произведе 510 милиона тона петрол през 2025 г., което е намаление с 1 на сто спрямо 2024 г.

Тези обеми са в съответствие със споразуменията за производството на петрол в рамките на ОПЕК+, които Русия продължава да спазва, изпълнявайки ангажиментите си за балансиране на глобалния петролен пазар, каза още Путин.

"Русия продължава да си сътрудничи в рамките на ОПЕК+. На базата на взаимни интереси, ние и нашите партньори изпълняваме ангажиментите си за балансиране на световния пазар. Това се прави не само в интерес на производителите, но и в интерес на потребителите. Съвместните ни усилия дават резултати. Говоря основно за обема на доставките и ценовата среда", заяви Путин.

"Според прогнозите, глобалното търсене на петрол тази година ще достигне 104,5 милиона барела дневно с над 1 милион повече от миналата година", посочи той, като допълни, че "основните фактори, които движат ръста в потреблението, са активното развитие на нефтохимическата индустрия, която расте по-бързо от световния брутен вътрешен продукт (БВП), както и транспортният сектор, където много планове за отказ от двигатели с вътрешно горене се отлагат.

"Руският петролен сектор работи стабилно и с поглед в бъдещето. Нашите компании надеждно захранват вътрешния пазар, развиват рафинирането на петрол и въпреки трудната външна среда показаха гъвкавост, създадоха нови канали за доставки и плащания. Докато преди основният ни пазар беше Европейският съюз, днес географията е много по-широка", каза Путин.

Той заяви също, че Русия работи за увеличаване на потенциала си за износ на природен газ.

Според скорошни актуализирани прогнози на министерството на икономическото развитие на страната, руското правителство очаква спад на износа на природен газ по тръбопроводи извън бившия Съветски съюз с 10,7 на сто през 2025 г. спрямо 2024 г., до 72 милиарда кубични метра (bcm), припомня осведомителната агенция.

Той определи като предизвикателство преструктурирането на глобалните енергийни отношения, което до голяма степен е обективно, допълва РИА.

"Появяват се нови центрове на икономическо развитие и потреблението там расте, това е всичко", каза Путин, допълвайки, че Русия възнамерява да укрепи позицията си на световен енергиен лидер.

"Русия възнамерява да укрепи позицията си на световен енергиен лидер и да развива партньорства за изграждане на справедлив и устойчив глобален енергиен модел в полза на бъдещите поколения“, каза Путин на енергийната конференция.

По време на събитието той поиска от правителството да следи за възможност за подкрепа на въгледобивната промишленост на страната.

"Правителството трябва да продължи да следи ситуацията и заедно с бизнеса да прецизира възможностите за подкрепа. Въгледобивната промишленост също трябва да подобри собствената си ефективност и конкурентоспособност“, отчита Путин.

Руският президент каза още, че западните енергийни технологии могат да станат недостъпни в страната по геополитически причини.

Поради геополитически фактори западните енергийни технологии и оборудване биха могли да станат недостъпни не само за Русия, но и за всяка друга страна, която Западът сметне за неудобна. Държавният глава подчертава, че това е съвременна реалност, която трябва да се вземе предвид, тъй като доставките могат да бъдат прекъснати по политически причини. Той допълни, че Русия планира да въведе в експлоатация над 29 гигавата ядрени мощности, включително малки модулни реактори, в рамките на 15 години.